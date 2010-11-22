А. Лукашенко: Исполнять свои функции мы можем только при поддержке России, ну хотя бы вооружением

Россия должна помогать Беларуси в обеспечении безопасности Союзного государства. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко, принимая доклад по Плану применения региональной группировки войск наших стран.

Глава государства напомнил, что 10 лет назад на Высшем Госсовете Союзного государства было принято решение о создании совместной группировки войск. Зона ответственности этих вооруженных сил в Союзном государстве и ОДКБ — обеспечение безопасности на западном направлении.

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси обеспечивать эту безопасность, какие бы политические неурядицы не существовали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». . Однако заметил, что и Россия должна быть заинтересована в том, чтобы белорусская армия соответствовала высокому уровню обеспечения техникой и вооружением, ведь сегодня на западном направлении у Федерации это практически единственный союзник.

Александр Лукашенко:

Мы, конечно, будем свято выполнять свои функции по защите, я считал, и до сих пор считаю, нашего общего Отечества. Нет чужой для нас Беларуси — это наша страна, где мы живем, где будут жить наши дети, и нет чужой России. С Россией мы всегда были и будем вместе, какие бы катаклизмы ни происходили.

Мы, конечно, будем исполнять свои функции, но мы их можем исполнять только при поддержке России, ну хотя бы вооружением. Это не подход, когда нам предлагают покупать вооружение за свой счет, да еще по рыночным, как они умеют говорить, ценам. Естественно, на этом направлении Россия заинтересована в том, чтобы белорусская армия была в порядке, поэтому надо помогать.

Тот вклад, который мы вносим, обеспечивая безопасность не только Беларуси, но и братской нам России, да и не только России, — это огромный вклад в дело мира и безопасности. И это для нас вопрос выгодный, если хотите, имиджевый. И еще поэтому мы ничего прятать не собираемся. А так нас считают все время нахлебниками. Общество должно знать, что мы не нахлебники, а выполняем наиважнейшую функцию по защите здесь, в том числе, и российского государства. Вот в чем правда.

Сегодня же Президент рассмотрел вопрос корректировки финансирования программы вооружения белорусской армии до 2015 года. Такая необходимость вызвана изменениями в экономике, которые внес мировой финансовый кризис. Были заслушаны предложения правительства, Минобороны, а также военно-промышленного комитета.

И как стало известно, Александр Лукашенко одобрил План применения региональной группировки войск Беларуси и России. Соответствующий вопрос по утверждению документа будет внесен в повестку дня предстоящего заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Такое понимание, что мы утвердили план и на этом все, — это неправильно. Ведь группировку нужно обеспечивать вооружением, техникой. Поэтому речь и шла о том, как обеспечить справедливое, разумное, всестороннее обеспечение группировки. Никто не собирается что-то с себя спихивать или, наоборот, на кого-то взваливать. Если это общая группировка, то и Россия должна участвовать в обеспечении вооружением и техникой этой региональной группировки.