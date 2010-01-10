На экспорт – лучшее, а что попроще – для внутреннего рынка Беларуси?

Жанна Гринюк, Директор Центра системных бизнес-технологий:
Кого-то ловить за руку и обвинять в этом нельзя. Можно констатировать факт, что с точки зрения грамотного маркетинга – дифференциация рыночная должна быть. В этом нет ничего зазорного. Абсол ютно все предприятия в мире, которые работают на международных рынках, осуществляют такую дифференциацию. другой вопрос заключается в том, почему – этот факт существует – мы собственный рынок и собственного потребителя немножечко, ущемляем и стараемся лучшие экземпляры продукции предоставлять на экспорт.
Проблема качества товаров для «своих и чужих» прозвучала на пресс-конференции Президента Александра Лукашенко накануне 2010-го, кстати, объявленного годом качества.
Виктор Бирюков, «Наша Талачыншчына»:
Непростая ситуация с экспортом наших товаров показывает, что в силу вступает отбор. Лучшее – на экспорт. А что похуже – оставляем для себя.
Александр Лукашенко:
Мне казалось, что сегодня всe, что мы продаем там, у нас есть здесь, а если нет, то привезут из-за границы. Поэтому это очень опасная тенденция, оставлять хлам у себя, а лучшее продавать. Здесь этот хлам никто не купит. И нам в борьбе с импортом в процессе импортозамещения придется еще сложнее. Поэтому для меня это новый вопрос, и поверьте, я попытаюсь его изучить. У меня за спиной сидят члены Правительства и тоже удивленно пожимают плечами. Я не оспариваю ваш вопрос, я обязательно изучу, так ли это, что мы худшее оставляем у себя, а лучшее продаем на внешних рынках.
Вопрос на той встрече прозвучал неожиданно жестко. Неужели на самом деле наши производители в торговых маневрах и в гонке за выручкой обходят вниманием своего родного потребителя? И где прячется эта проблема? Специалисты говорят, что белорусский маркетинг подчинен производственной стратегии. А это значит, что условия диктует зарубежный дилер, который занимается продажами на своем рынке.
Жанна Гринюк, Директор Центра системных бизнес-технологий:
Отбирая продукцию, зарубежный дилер больше заинтересован лоббировать свои интересы и выбирает лучшую продукцию. И действительно это так – маркетинг сбывает все оставшееся в Беларуси.
Белорусское производство не стоит на одном месте. Закон рынка: продавать, чтобы зарабатывать, работает без исключения. Белорусские бренды давно вышли на новые европейские стандарты качества. ИСО и ХАСП – не пустой набор букв для наших производителей — это полный контроль производства товара от А до Я. И крупные компании Беларуси признаются, что дело их чести предложить и нашему, и зарубежному потребителю одинаково хороший товар.
Михаил Зуй, заместитель генерального директора по управлению качеством предприятия по производству бытовой техники:
Вы можете убедиться: на конвейер идут холодильники для Германии, для Швеции, для Беларуси. Никакой разницы нет. Мы сегодня имеем более 70 сертификатов на право маркировки СЕ – европейский стандарт
Елена Ткаченко, технический директор швейного предприятия:
Коллекция, которая продается в Беларуси, продается и в России, и в Казахстане, и в Европе. Просто предпочтения потребительские в каждом регионе – разные.
Производитель крепко держит оборону: хороший товар идет и нашим, и вашим. И не надо придираться к качеству строчек на белье, и цвету дверей холодильника. Но здесь есть один нюанс — на экспорт уходят проверенные и оттестированные товарные образцы, а внутренний рынок зачастую становится экспериментальной площадкой: здесь опробуют новые формы и изучают спрос на товар перед тем, как отправить его в большой продажный мир.
Качество белорусской сельскохозяйственной техники – вопрос архиважный. Ведь «киты» нашего машиностроения – визитная карточка Беларуси и фундамент экономики. Здесь сбоев быть не должно. Хотя они случаются – независимо от того, на земле какой страны работают белорусские машины.
Валерий Злотник, начальник Главгостехнадзора:
Эксплуатируется пять тысяч единиц гарантийной техники. За прошлый год произошло на этой технике 9 с половиной тысяч отказов. Одна машина может один, два, а то и десять раз отказать.
Мировой финансовый кризис принес с собой сокращение продаж на внешних рынках и новые правила игры для производителя. Но в них для белорусского потребителя есть весомый плюс.
Жанна Гринюк, Директор Центра системных бизнес-технологий:
То, что происходило в докризисных период, когда мы отдавали лучшее за пределы страны - привели к тому, что потребитель во многом ушел на рынки за покупкой товаров из Китая и Турции. Потом то здесь произошел обратный эффект. И наши исследования зафиксировали приток белорусского потребителя к крупным универмагам.
Лучшее - враг хорошего: эта истина не работает в массовых продажах. Качества много не бывает. И чтобы белорусы не задумывались о том, что за рубеж наши производители продают что-то очень хорошее, нужно сделать всего-ничего: не оставить на прилавках под лейблом «зроблена у Беларуси» ни одного товара, в качестве которого можно было бы усомниться.
Лилия Лукьянчук, ведущий товаровед торгового дома:
Значительно обновился ассортимент – естественно, увеличились и объемы продаж.
Александра Кулакова, Александр Миранович, Александр Горощенко.