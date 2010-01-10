На экспорт – лучшее, а что попроще – для внутреннего рынка Беларуси?

В советские времена существовало такое понятие, как «экспортный вариант товара». Иметь «Жигули» или пальто экспортного варианта могли себе позволить лишь обладатели больших связей. Времена поменялись, но избавились ли наши производители от давнишней привычки продавать на экспорт лучшее, а что попроще оставлять для внутреннего рынка?

Жанна Гринюк, Директор Центра системных бизнес-технологий:

Кого-то ловить за руку и обвинять в этом нельзя. Можно констатировать факт, что с точки зрения грамотного маркетинга – дифференциация рыночная должна быть. В этом нет ничего зазорного. Абсол ютно все предприятия в мире, которые работают на международных рынках, осуществляют такую дифференциацию. другой вопрос заключается в том, почему – этот факт существует – мы собственный рынок и собственного потребителя немножечко, ущемляем и стараемся лучшие экземпляры продукции предоставлять на экспорт.

Проблема качества товаров для «своих и чужих» прозвучала на пресс-конференции Президента Александра Лукашенко накануне 2010-го, кстати, объявленного годом качества.

Виктор Бирюков, «Наша Талачыншчына»:

Непростая ситуация с экспортом наших товаров показывает, что в силу вступает отбор. Лучшее – на экспорт. А что похуже – оставляем для себя.



Александр Лукашенко:

Мне казалось, что сегодня всe, что мы продаем там, у нас есть здесь, а если нет, то привезут из-за границы. Поэтому это очень опасная тенденция, оставлять хлам у себя, а лучшее продавать. Здесь этот хлам никто не купит. И нам в борьбе с импортом в процессе импортозамещения придется еще сложнее. Поэтому для меня это новый вопрос, и поверьте, я попытаюсь его изучить. У меня за спиной сидят члены Правительства и тоже удивленно пожимают плечами. Я не оспариваю ваш вопрос, я обязательно изучу, так ли это, что мы худшее оставляем у себя, а лучшее продаем на внешних рынках.

Вопрос на той встрече прозвучал неожиданно жестко. Неужели на самом деле наши производители в торговых маневрах и в гонке за выручкой обходят вниманием своего родного потребителя? И где прячется эта проблема? Специалисты говорят, что белорусский маркетинг подчинен производственной стратегии. А это значит, что условия диктует зарубежный дилер, который занимается продажами на своем рынке.

Жанна Гринюк, Директор Центра системных бизнес-технологий:

Отбирая продукцию, зарубежный дилер больше заинтересован лоббировать свои интересы и выбирает лучшую продукцию. И действительно это так – маркетинг сбывает все оставшееся в Беларуси.

Белорусское производство не стоит на одном месте. Закон рынка: продавать, чтобы зарабатывать, работает без исключения. Белорусские бренды давно вышли на новые европейские стандарты качества. ИСО и ХАСП – не пустой набор букв для наших производителей — это полный контроль производства товара от А до Я. И крупные компании Беларуси признаются, что дело их чести предложить и нашему, и зарубежному потребителю одинаково хороший товар.

Михаил Зуй, заместитель генерального директора по управлению качеством предприятия по производству бытовой техники:

Вы можете убедиться: на конвейер идут холодильники для Германии, для Швеции, для Беларуси. Никакой разницы нет. Мы сегодня имеем более 70 сертификатов на право маркировки СЕ – европейский стандарт

Елена Ткаченко, технический директор швейного предприятия:

Коллекция, которая продается в Беларуси, продается и в России, и в Казахстане, и в Европе. Просто предпочтения потребительские в каждом регионе – разные.

Производитель крепко держит оборону: хороший товар идет и нашим, и вашим. И не надо придираться к качеству строчек на белье, и цвету дверей холодильника. Но здесь есть один нюанс — на экспорт уходят проверенные и оттестированные товарные образцы, а внутренний рынок зачастую становится экспериментальной площадкой: здесь опробуют новые формы и изучают спрос на товар перед тем, как отправить его в большой продажный мир.

Качество белорусской сельскохозяйственной техники – вопрос архиважный. Ведь «киты» нашего машиностроения – визитная карточка Беларуси и фундамент экономики. Здесь сбоев быть не должно. Хотя они случаются – независимо от того, на земле какой страны работают белорусские машины.

Валерий Злотник, начальник Главгостехнадзора:

Эксплуатируется пять тысяч единиц гарантийной техники. За прошлый год произошло на этой технике 9 с половиной тысяч отказов. Одна машина может один, два, а то и десять раз отказать.

Мировой финансовый кризис принес с собой сокращение продаж на внешних рынках и новые правила игры для производителя. Но в них для белорусского потребителя есть весомый плюс.

Жанна Гринюк, Директор Центра системных бизнес-технологий:

То, что происходило в докризисных период, когда мы отдавали лучшее за пределы страны - привели к тому, что потребитель во многом ушел на рынки за покупкой товаров из Китая и Турции. Потом то здесь произошел обратный эффект. И наши исследования зафиксировали приток белорусского потребителя к крупным универмагам.

Лучшее - враг хорошего: эта истина не работает в массовых продажах. Качества много не бывает. И чтобы белорусы не задумывались о том, что за рубеж наши производители продают что-то очень хорошее, нужно сделать всего-ничего: не оставить на прилавках под лейблом «зроблена у Беларуси» ни одного товара, в качестве которого можно было бы усомниться.

Лилия Лукьянчук, ведущий товаровед торгового дома:

Значительно обновился ассортимент – естественно, увеличились и объемы продаж.

Александра Кулакова, Александр Миранович, Александр Горощенко.