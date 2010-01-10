Девальвация боливара - венесуэльцы штурмуют прилавки

Сотни венесуэльцев выстроились в очереди в магазины, чтобы успеть приобрести товары электроники и бытовой техники до того, как цены на них вырастут почти в два раза после проведения девальвации национальной валюты - боливара.

Правительство Венесуэлы под воздействием мирового экономического кризиса и падения в прошлом году цен на нефть провело девальвацию валюты в два раза и ввело двойной обменный курс боливара по отношению к доллару, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По словам главы государства Уго Чавеса, девальвация национальной денежной единицы вызвана стремлением правительства избавиться от зависимости экономики страны исключительно от экспорта нефти, который приносит большую часть всех валютных поступлений, стимулировать внутреннее производство, а также увеличить экспорт других товаров и услуг.

Оппозиция осудила действия правительства, заявив, что девальвация приведет лишь к росту инфляции, цен на продовольствие, потребительские товары и услуги, значительно снизит жизненный уровень граждан. Как отметил оппозиционно настроенный мэр Каракаса Мигель Гонзалес, «если вам понадобится купить холодильник, он будет стоить в два раза больше, чем в пятницу (когда была проведена девальвация)». Узнав об экономической реформе, сотни венесуэльцев устремились в магазины, отстаивая в очередях по несколько часов и сметая с полок дорогостоящие товары до того, как они подорожают.

Экономика Венесуэлы во многом зависит от экспорта нефти, который приносит до 90 процентов поступлений иностранной валюты. После падения цен на нефть боливар значительно ослаб, что заставило правительство прибегнуть к девальвации. Инфляция в прошлом году составила 25%.