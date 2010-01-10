Цены на автомобили в Беларуси на 10 января: НДС и таможенные пошлины

Все автомобильное сообщество ждало Нового года, чтобы узнать, почем продать и почем купить можно будет железного коня в 2010-м. Ведь он давно стал не роскошью, а так необходимым средством передвижения.

Правда, ожидающие перемен в автомобильном бизнесе, как раз слово «роскошь» использовали чаще всего.

Автомобильный бизнес многолик. Цепочка доставки железного коня к вам домой длинна и извилиста. В автомобильной индустрии присутствуют такие участники, как автодилеры, индивидуальные предприниматели (в народе называемые перекупщиками), автосалоны, авторынки. Это всё продавцы, работающие на одну цель, — привезти нам авто.

Введение таможенных пошлин прежде всего коснулось юридических лиц: теперь к стоимости авто нужно прибавить и энную сумму. Как поясняет белорусский ГТК, нововведения никоим образом не отражаются на физических лицах: купленный один железный конь для личного пользования остаётся в прежней цене.

Впрочем, на рядовом автомобилисте таможенные новшества все-таки отразились: скажем так, косвенно или опосредовано. Декабрьский ажиотаж подтолкнул к скорейшей покупке. Те, кто хотел, быть может, потратиться в январе или по весне, решили всё-таки не тянуть и купить авто заранее, на всякий случай — а вдруг резко подорожает.

Юрий Башаримов, индивидуальный предприниматель:

Никто не может сказать, что будет дальше, потому что ситуация неоднозначная, люди не знают, что делать. После Нового года, буквально в первые дни, начался серьезный ажиотаж, люди начали собирать деньги, чтобы купить автомобиль.

Как выглядит центральный автомобильный рынок в будний январский день — уже никакого ажиотажа. Покупатели присматриваются и прицениваются. Продавцы ждут выходных, как правило, они самые урожайные.

Андрей Клепча, администратор комиссионного автомагазина:

Немножко спал интерес, чисто смотрят ценовую политику автомобилей: поднялась или опустилась, но пока она стоит на месте.

Денис Шулюкин, администратор автомобильного и вещевого рынка:

Я думаю, автомобильный бизнес на этом не умрет, начнётся какое-то движение. Больше будут работать частники, чем автохаузы.

Цена автомобилей на рынках за первую неделю января, если внимательно присмотреться, всё же приросла. А если приплюсовать декабрьский ажиотажный спрос, который тоже помог подняться железным коням в стоимости, то получается плюс полтысячи условных единиц на среднебюджетной модели.

Евгений Быков, директор центрального автомобильного рынка:

Сегодня автомобили покупаются очень эффективно, хорошо, идёт большой спрос. Цены немножко выросли по сравнению с летом — незначительно, но долларов на 400-500 выросли. По выходным дням на рынке машины продаются, не могу сказать точно сколько, но за последние 3-4 недели продажа увеличилась очень сильно.

Юрий Лихута, главный редактор автомобильной газеты:

Отсутствие информации и наличие слухов, которые несли только негативные прогнозы в части повышения таможенных пошлин как для юридических лиц, так и для физических лиц, к счастью для физлиц они пока не оправдались – это вызвало ажиотаж на рынке и повышение спроса на автомобили.

Автосалоны сегодня не пустуют. По крайней мере, информация об обещанных социальных отпусках, в которые должны были якобы отправиться менеджеры в связи с отсутствием работы, не подтвердилась.

Александр Мордухай, начальник отдела продаж автосалона:

Клиенты у нас самые разнообразные, в ценовой категории от нескольких тысяч до 50-70 тысяч долларов. Люди покупают разные автомобили. Кто хотел купить, тот от покупки не отказывается.

В этом крупном салоне, к примеру, на этой неделе были обнаружены и покупатели, которые к Рождеству осчастливили себя приобретением железного коня. То, что автосалон рад очередным клиентам, ярко подтвердил и факт красочных поздравлений: имена обладателей авто даже вывесили у входа. Кстати, машины здесь ещё продают по старым ценам.

Сергей Елистратов, директор автоцентра:

Наши цены остались без изменений. Почему они не изменились? Причины две. Мы успели завезти автомобили до изменения таможенного тарифа. Нам помогли производители, предоставили такую возможность. И второе: пока есть ещё неясность с НДСом, пока изменения официально не были подтверждены. Поэтому цены у нас остались прежними, и запас автомобилей у нас существует — около ста машин, которые мы можем продавать по старым ценам.

Конечно, автосалонам, и они этого не скрывают, сейчас придется поменять стратегию, как-то переориентироваться. Кто-то попробует автомобили российской сборки, кто-то планируют сделать упор на сервисное и техническое обслуживание.

Сергей Елистратов, директор автоцентра:

Мы будем перестраивать свою работу, поменяем стратегию — больше упор на сервис, на обслуживание автомобилей и будем выходить на российских производителей, чтобы получать автомобили, которые позволили бы нам сохранять цены, одинаковые с Россией.

Юрий Башаримов, индивидуальный предприниматель:

Что касается автомобилей российской сборки, то тут ещё можно поспорить, какой автомобиль лучше: трёхлетний или пятилетний иностранный автомобиль сборки Германии, Англии, либо автомобиль новый, но сборки российской.

Самая большая проблема как раз не размеры ставок и пошлин, а отсутствие конкретной и понятной информации, так сказать, руководства к действию. Ещё в начале недели менеджеры в некторых автоцентрах разводили руками перед потенциальными покупателями: не знают, как формировать отпускную цену ввиду того, что не понимают, как рассчитывать НДС.

Андрей Глинских, директор автомобильной компании:

Что касается ввоза новых автомобилей, то мы не знаем, пока нет нормативной базы. Только на уровне слухов, что да, действительно для юридических лиц растаможка поднялась. Никто их не опроверг и никто их не подтвердил. На сегодняшний день в Беларусь через таможню не было введено ни одного автомобиля, поэтому проверить тяжело.

Юрий Лихута, главный редактор автомобильной газеты:

Что касается дилеров, то, насколько мне известно, на данный момент они до сих пор находятся в неведении относительно того, как будет формироваться цена на их автомобили Если вы сейчас зайдете на сайты ведущих дилеров, то вы увидите, что цены там указаны без НДС и таможенной пошлины.

После того, как мы записали это интервью, буквально в тот же день (а это был последний рабочий день на неделе) появилась информация от Министерства по налогам и сборам. На сайте ведомства выложили пресс- релиз. Суть его такова: порядок определения налоговой базы для исчисления НДС при продаже импортных легковых автомобилей с 1 января 2010 года пока не изменился. И таким образом 20% налога на добавленную стоимость к стоимости автомобиля прибавлять не нужно. Так что с порядком расчета НДС для продавцов авто стало всё понятно. И со следующей недели вот ключи, которые пока так одинокого висят на стене в автосалоне, возможно, найдут своих счастливых владельцев.