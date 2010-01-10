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Итальянцы заинтересовались суперкомпьютером из Беларуси

10 января 2010 15:15
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Итальянский концерн «Финмекканика» заинтересовался белорусско-российским проектом «Суперкомпьютер». Академия наук Беларуси уже подписала cоглашение о сотрудничестве с этой известной итальянской корпорацией.

В нынешнем году будут разработаны конкретные проекты. Ряд предложений уже поступил к нашим ученым – разработчикам суперкомпьютера СКИФ. Это будет уже не первый опыт сотрудничества с итальянскими инвесторами.

Александр Тузиков, генеральный директор Объединенного института проблем информатики Национальной Академии наук Беларуси:
Это создает реальную базу для сотрудничества с итальянскими фирмами, в том числе и с «Финмекканикой», которая проявляет очень серьезный интерес к Беларуси. На самом деле, можно сказать, что «Финмекканика» с Российской Федерацией и с Беларусью уже сотрудничает, потому что есть, например, фирма «ЕвроТех», которая частично принадлежит «Финмекканике» и участвует в нашей программе «Суперкомпьютер».

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы видим громадный рынок Европейского Союза на 500 миллионов потребителей, который все больше проявляет интерес к Беларуси, к инвестициям в Беларусь. Это и различные совместные проекты, кредитные вложения, приход новых банков — ожидается приход итальянского банка и итальянской страховой компании.

# Экономика

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