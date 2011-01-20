Москва сегодня стала переговорной площадкой белорусско-российских отношений в ближайшем будущем. В I квартале будет подписано базовое соглашение с Россией по строительству белорусской АЭС. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Михаил Мясникович по итогам встречи с председателем Правительства России.

Владимир Путин отметил важность возведения АЭС для экономики Беларуси и подтвердил готовность российской стороны к реализации этого проекта и его кредитованию.

Также стало известно, что на будущей неделе возобновятся беспошлинные поставки российской нефти в Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». До сих пор открытым оставался вопрос цены.

Владимир Путин, председатель правительства Российской Федерации:

У нас есть определённые договорённости, которые заключаются в том, что мы будем стремиться к тому, чтобы — я буду сейчас говорить прямым текстом — объём субсидирования белорусской экономики в этом секторе – в нефтяном секторе – составлял сумму не меньше той, которую Беларусь получала в 2007–2009 годах до введения вывозных таможенных пошлин на нефть. Эта сумма составляет 4 млрд. 124 млн. долларов США. Мы подтвердили свою позицию.

Как было заявлено сегодня в Москве, Россия в случае необходимости готова оказать Беларуси господдержку в вопросах поставок газа. В нынешнем году поставки «голубого топлива» в нашу страну будут осуществляться в соответствии с действующим контрактом.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть график движения к равнодоходным ценам, и в этом плане это 2015 год. Поэтому рассмотрены детали, как двигаться к 2015 году. В этой ситуации мы также договорились, практически определили формулу, как будет решаться вопрос расчётов.