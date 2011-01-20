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К концу новой пятилетки Минск выйдет на положительное сальдо внешнеторгового баланса

20 января 2011 12:02
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Для этого Комитет экономики Мингорисполкома разработал специальную программу. Акцент сделан на наращивание экспорта услуг и импортозамещение.

Пустующие площадки будут предоставлены для развития малого и среднего бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Еременко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
Перед нами поставлена задача по развитию экспорта услуг. Основные услуги, которые мы будем развивать - это it-технологии, телекоммуникации, связь, финансовые услуги и услуги в области здравоохранения, с учетом того, что таких положительных достижений достигло наше здравоохранение в последнее время.

# Экономика

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