К концу новой пятилетки Минск выйдет на положительное сальдо внешнеторгового баланса

Для этого Комитет экономики Мингорисполкома разработал специальную программу. Акцент сделан на наращивание экспорта услуг и импортозамещение.

Пустующие площадки будут предоставлены для развития малого и среднего бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Еременко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

Перед нами поставлена задача по развитию экспорта услуг. Основные услуги, которые мы будем развивать - это it-технологии, телекоммуникации, связь, финансовые услуги и услуги в области здравоохранения, с учетом того, что таких положительных достижений достигло наше здравоохранение в последнее время.