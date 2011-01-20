К концу новой пятилетки Минск выйдет на положительное сальдо внешнеторгового баланса

Пустующие площадки будут предоставлены для развития малого и среднего бизнеса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Денис Еременко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:
Перед нами поставлена задача по развитию экспорта услуг. Основные услуги, которые мы будем развивать - это it-технологии, телекоммуникации, связь, финансовые услуги и услуги в области здравоохранения, с учетом того, что таких положительных достижений достигло наше здравоохранение в последнее время.