Полоцк станет первым белорусским участником стратегии «Трех двадцаток» — программы ЕС по устойчивому развитию энергетики

Более двух тысяч городов ЕС и соседей – в такой компании Полоцк будет достигать улучшений в сфере устойчивого энергетического развития. Представители Германии, Испании и Франции уже предложили конкретные направления сотрудничества.

К 2020 году солнце, ветер, вода и другие альтернативные источники энергии на 20% заменят традиционные. Благодаря этому выбросы углекислых газов на 20% снизятся, а энергоэффективность на 20% повысится. В этом суть популярной европейской стратегии. Так называемые «три двадцатки». Первым к инициативе ЕС из белорусских городов подключился Полоцк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пакт мэров объединяет больше двух тысяч европейских городов. Подписывая пакт, градоначальники обязуются реализовывать энергоэффективную стратегию. Полоцкий проект в рамках программы ЕС рассчитан на 30 месяцев. Он обойдется в 620 тысяч евро.

Фернандо Санчес, представитель Департамента экологии и европейских программ города Мурсия (Испания):

Присоединение к Пакту мэров будет взаимовыгодным для входящих в него городов. Им будет проще обмениваться опытом, получать конкретную информацию при планировании, проведении мониторингов и продолжать реализацию проекта. /Белорусы прекрасные, гостеприимные люди. И мы рады работать с ними.

По сути, инициатива ЕС — форсирование перехода к альтернативной энергетике. Стратегия «трех двадцаток» сэкономит Евросоюзу около 100 миллиардов евро в год. Для городов-участников пакта это еще и новые партнерские связи и перспективы сотрудничества в других сферах.

Патриция Рупперт, консультант в ЕС, проектный менеджер (Германия):

План устойчивого энергетического развития поможет городам поделиться опытом, каким образом можно получать инвестиции, чтобы развивать свою энергетику. Очень много инвесторов, которые охотно бы вкладывали деньги в Беларусь.

Ведущий партнер полочан — немецкий Фридрихсхафен, город-побратим Полоцка с 20-летним стажем. Один из пионеров Пакта мэров готов не только поделиться с белорусами своим опытом энергосбережения, но и перенять наши идеи.

Петер Хаусвальд, бургомистр города Фридрихсхафен (Германия):

Мы поддерживаем Полоцк в этом проекте. И надеемся, что вместе мы многого достигнем.

Каждый город предлагает свои идеи для обеспечения энергобезопасности. Начинают с мелочей. В Страсбурге оборудуют парковки для велосипедов, в Барселоне устанавливают солнечные секции на всех строящихся зданиях. Есть, что предложить и белорусам.

Геннадий Дмитриев, директор Института энергетики НАН Беларуси:

В части целого ряда внедрений, энергоэффективных мероприятий, как для жилых зданий, для административных разрабатывается светодиодная техника и светильники, которые будут широко внедряться в Беларуси.

Уже в марте специалисты из Полоцка отправятся на обучающий семинар в Испанию. Полоцкий проект только пилотный. К программе ЕС по устойчивому развитию энергетики в будущим присоединятся и другие белорусские города.