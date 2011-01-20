В Беларуси создано три новых центра поддержки предпринимательства

Они появились в Могилеве, Сморгоне и Светлогорске.

Таким образом, инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси расширилась. Теперь в стране более полусотни центров. Они помогают деловым людям в получении финансовых и материально-технических ресурсов, оказывают информационные и другие услуги.

В соответствии с положениями Директивы № 4 центры поддержки предпринимательства теперь могут обучать предпринимателей и выдавать собственный сертификат. Во многих странах мира такие свидетельства ассоциаций ценятся очень высоко, потому что квалификацию дает именно деловое сообщество, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».