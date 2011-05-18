Мингорисполком предлагает белорусским вузам увеличить количество иностранных студентов

Решать жилищные проблемы учебные заведения могли бы самостоятельно — оформлять льготный кредит, а возвращать средства, в том числе, за счет студентов из-за рубежа.

Об этом и других социально-экономических аспектах жизни столицы шла речь во время традиционной встречи председателя Мингорисполкома Николая Ладутько с депутатами Палаты Представителей. Народные избранники также интересовались, как в нынешних условиях осваиваются денежные средства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В два раза объемы капитального ремонта дорог сократили. Почему? Потому что увеличили вложения в строительство транспортных развязок, в то, что мы собирались сделать. А это огромные средства. Пришлось выбирать между тем и этим. Остановились на развязках.