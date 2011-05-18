В Лиозненском лесхозе 94% вырубленной за три года древесины гниет на делянках

Лесхоз не только сам себя решил прибыли, но и нанёс весомый ущерб государству — 24 миллиона рублей.

Бережно относиться к лесу в Лиозненском лесхозе, судя по всему, не считают нужным. За 3 года заготовили почти 17 тысяч кубометров — это примерно 300 вагонов древесины. Продукцию не только не сумели рентабельно продать, но и сохранить. 94% срубленных деревьев приходят в негодность на лесных участках.

Вырубка деревьев на этой лесосеке велась еще в 2009 году. Древесину заготавливали как деловую, то есть высокого качества. Как правило, ее вывозят с делянок одновременно с заготовкой. Здесь же лес бросили в сырой болотистой местности на 2 года. Теперь его вряд ли можно пустить даже на щепу или дрова.

Впрочем, это лесное хозяйство уже «наломало дров». После рубки сюда не ступала нога человека. Таких заброшенных делянок в районе много. Прибыли брошенная древесина уже не принесет. Общий ущерб государству — 24 миллиона рублей. То, что природа растила сотню лет, просто сгнило. Похоже, и сам лесхоз гниет на корню — в долгах как в шелках.

Дмитрий Давыденко, специалист Комитета государственного контроля Витебской области:

Проведенной в текущем году плановой проверкой ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» установлены грубые нарушения финансово-хозяйственной деятельности учреждения, вопиющие факты бесхозяйственности, приведшие к порче и недостаче лесопродукции. По состоянию на 1 января 2011 года кредиторская задолженность лесхоза в 2.5 раза превышала дебиторскую задолженность. При этом лесхозом привлекаются кредитные средства для выплаты заработной платы.

Немудрено, что в лесхозе процветает бесхозяйственность. Хозяина на рабочем месте мы не застали. У директора вдруг появились неотложные дела. В командировку он уехал прямо перед визитом проверяющих. Добиться комментариев по телефону или от сотрудников лесхоза нашей съемочной группе так и не удалось.

Скорее всего, с сотнями поваленных отсыревших деревьев ничего уже не сделаешь. Еще недавно их можно было продать по хорошей цене на мебель. Теперь дороже привезти технику по труднопроходимым лесным массивам, чем продать уцелевшие остатки на дрова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».