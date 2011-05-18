Из-за роста цен на бензин латвийские автолюбители массово пересаживаются на маленькие и дешевые автомобили

Продукты и жильё для многих латышей стали практически единственными возможными статьями расходов. Жители Латвии пытаются экономить буквально на всём.

Рост мировых цен на сырьё существенно повлиял на латвийских производителей. Лидером роста цен стала химическая промышленность (на 36% по сравнению с прошлым годом). На втором месте производство металлов (33%), что напрямую связано с подорожанием металлов на мировых биржах. И конечно чувствительнее всего для простых граждан стало изменение ценников в продовольственных магазинах.

Жители Риги:

- Картофель в этом году сильно подорожал. Молочные продукты, поскольку мы много отправляем на экспорт в другие страны, я думаю, тоже подорожают.

- Половину дохода ежемесячного уходит на продукты. Мы с мужем пенсионеры, половина денег на жильё уходит, половина на еду.

- Я бываю во многих странах Евросоюза, там тоже цены растут, но не так как у нас. Ведь там на продовольствие 4% НДС, а у нас на всё 22%! А хотят сделать 25%!

Рост потребительских цен в республике в ближайшее время продолжится, предупреждают эксперты. В первую очередь это будет связано с ростом цен на энергоресурсы. В апреле, со вступлением в силу новых тарифов, подорожало производство электроэнергии. Причем, по прогнозам «Латвияс Газе», в мае-июне резко – на 20% – подскочит цена продажи природного газа, увеличив также расходы на производство теплоэнергии, что по цепочке приведёт к росту цен во всём общественном секторе. Свой вклад в подорожание вносит и изменение мировой коньюнктуры.

Иварс Андиньш, представитель торговой сети (Латвия):

Причин много и они разные. Но то, что называют наши поставщики и производители в первую очередь – это увеличение спроса на продовольствие за рубежом. Страны третьего мира – Китай, Индия, становятся богаче и спрос на продовольствие растёт. А это затрагивает весь мир.

Латвийские потребители оказались сегодня в самом невыгодном положении. Им нечего противопоставить бешеному темпу инфляции — в республике по-прежнему бушует кризис, безработица приняла катастрофические размеры, население массово покидает страну в поисках лучшей доли.

И ещё одна тенденция последнего времени: латвийские автолюбители пересаживаются с хороших автомобилей на маленькие и дешёвые. Причина та же — рост цен на машины, страховки, сервис и особенно на бензин. Полиция уже бьёт тревогу — кривая смертности и травматизма на дорогах резко пошла вверх ввиду изношенности автопарка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».