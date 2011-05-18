Из-за роста цен на бензин латвийские автолюбители массово пересаживаются на маленькие и дешевые автомобили

Рост мировых цен на сырьё существенно повлиял на латвийских производителей. Лидером роста цен стала химическая промышленность (на 36% по сравнению с прошлым годом). На втором месте производство металлов (33%), что напрямую связано с подорожанием металлов на мировых биржах. И конечно чувствительнее всего для простых граждан стало изменение ценников в продовольственных магазинах.
Жители Риги:
- Картофель в этом году сильно подорожал. Молочные продукты, поскольку мы много отправляем на экспорт в другие страны, я думаю, тоже подорожают.
- Половину дохода ежемесячного уходит на продукты. Мы с мужем пенсионеры, половина денег на жильё уходит, половина на еду.
- Я бываю во многих странах Евросоюза, там тоже цены растут, но не так как у нас. Ведь там на продовольствие 4% НДС, а у нас на всё 22%! А хотят сделать 25%!
Рост потребительских цен в республике в ближайшее время продолжится, предупреждают эксперты. В первую очередь это будет связано с ростом цен на энергоресурсы. В апреле, со вступлением в силу новых тарифов, подорожало производство электроэнергии. Причем, по прогнозам «Латвияс Газе», в мае-июне резко – на 20% – подскочит цена продажи природного газа, увеличив также расходы на производство теплоэнергии, что по цепочке приведёт к росту цен во всём общественном секторе. Свой вклад в подорожание вносит и изменение мировой коньюнктуры.
Иварс Андиньш, представитель торговой сети (Латвия):
Причин много и они разные. Но то, что называют наши поставщики и производители в первую очередь – это увеличение спроса на продовольствие за рубежом. Страны третьего мира – Китай, Индия, становятся богаче и спрос на продовольствие растёт. А это затрагивает весь мир.
Латвийские потребители оказались сегодня в самом невыгодном положении. Им нечего противопоставить бешеному темпу инфляции — в республике по-прежнему бушует кризис, безработица приняла катастрофические размеры, население массово покидает страну в поисках лучшей доли.
И ещё одна тенденция последнего времени: латвийские автолюбители пересаживаются с хороших автомобилей на маленькие и дешёвые. Причина та же — рост цен на машины, страховки, сервис и особенно на бензин. Полиция уже бьёт тревогу — кривая смертности и травматизма на дорогах резко пошла вверх ввиду изношенности автопарка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».