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Международное агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Беларуси

27 января 2018 18:09
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Новости Беларуси. В опубликованном 27 января отчете эксперты отмечают стабильный прогноз развития нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агентство отметило улучшение координации между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, разумную политику в отношении зарплаты и гибкость обменного курса, что способствовало

замедлению инфляции до рекордно низкого уровня – менее 5 %.

 

Напоминаем, Fitch входит в большую тройку международных рейтинговых агентств, и данные от корпорации авторитетны на мировом кредитном рынке для иностранных инвесторов.

# Экономика # Нацбанк Беларуси # Инфляция в Беларуси # Фотофакт

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