Лукашенко: От модели развития белорусского государства ни на йоту, ни на шаг не отступим

В Национальной библиотеке проходит пресс-конференция Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как все пишут о нас! Не буду говорить в какой стране и какие газеты – вы читаете их не меньше меня. И пишут взахлеб. А между строчками такая радость: «Наконец-то белорусское чудо, социально-экономическая модель рухнула». Никуда она не рухнула! И никогда не рухнет. Я понимаю, что для некоторых она как бельмо в глазу. Но мы никого не наклоняем, не заставляем копировать эту модель. Однако из этой модели скопировали очень многие очень многое.

Вы должны из этой пресс-конференции унести и передать людям одно: социально-экономической модели развития белорусского государства быть. Мы от нее ни на йоту, ни на шаг не отступим. Да, сегодня сложились определенные проблемы. И я уже говорил: не надо ни одному чиновнику выходить и бряцать языком, надо туже затянуть пояса. Нет той ситуации, чтобы сегодня затягивать пояса.

Президент напомнил, что во время мирового финансово-экономического кризиса в Беларуси работали предприятия и сохранялись рабочие места. Беларусь вышла из него достойно. Государство для этого сделало все.



Александр Лукашенко:

Я хотел бы напомнить главное: когда весь мир стонал от экономического кризиса, когда миллионы оказывались выброшенными на улицу и лишенными средств к существованию, Беларусь в это время спокойно жила. Кризиса не заметили. Мы с вами это констатировали. Вы думаете, что это обошлось, потому что мы такие добрые, умные, спокойные. Да нет! В экономике таких категорий нет. Мы для этого очень много сделали на предприятиях, в учреждениях, организациях. В том числе, тратили на это миллиарды золотовалютных резервов. Главное было – не остановить производство и не выбросить людей на улицу. Потому что такова структура нашей экономики. Если сегодня закроешь предприятие, завтра люди разбредутся или погибнут. Их потом, когда закончится кризис, не соберешь.

Увы, наша беда в этом. И не вы, и не я создавали эту экономику. Она нам такая досталась. Многие говорят: надо провести структурную перестройку экономики и реформирования. В промышленности у нас – химия и нефтехимия, есть лесная и деревообрабатывающая промышленность, станкостроение, машиностроение. Это все структура.

Нам говорят: надо изменить структуру экономики. Я согласен. Кто мне даст триллион долларов для того, чтобы изменить структуру экономики? И сколько для этого надо лет?