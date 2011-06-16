Лукашенко: Льготировать и подталкивать людей надо туда, где нужна рабочая сила

Микрорайон «Восточный» находится на бывших землях Минобороны. Здесь будут жить более 45 тысяч человек, в том числе и семьи военных. Заклееные даты в графе «сроки сдачи», говорят о том, что они пересматривались. Как объясняет подрядчик, не случайно — в сторону сокращения.

Использовать максимально строительные материалы белорусского производства — это только один шаг к удешевлению квадратного метра. Строители предлагают также сокращать сроки.

Первые дома здесь будут сданы уже в сентябре. Основная масса строится с госсподдержкой, льготными кредитами.

Александр Лукашенко:

Льготное кредитование будет сведено к тому объёму, который сегодня государство может выдержать, чтобы не создать очередные проблемы на рынке — валютном, финансовом, экономическом и так далее. Я сразу могу сказать, кого мы будем поддерживать, исходя из наших приоритетов и целей, – это многодетные семьи. Давно пора правительству определиться, какая поддержка будет семьям с тремя, четырьмя, пятью детьми.

Другие категории: также мы должны помочь армии, милиции, тем, кто на государственных постах. В каком объеме? Это уже не многодетные семьи. Это уже другая категория. Там степень поддержки должна быть соответствующая.

Ещё кому мы должны оказать поддержку — третья, пятая, шестая, седьмая, если получится семь категорий. И разная будет поддержка по льготам. И это надо четко, буквально в ближайшее время прописать.

В Беларуси со льготными кредитами строится почти 80% от всего жилья. Беларусбанк, к примеру, за эти неполные шесть месяцев уже выдал больше кредитов, чем планировал за весь год. В этой ситуации сложно было не приостановить процесс, делая исключение, в частности, для многодетных семей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Правительство предлагает в этом году ещё выполнить запланированные 7,5 миллионов квадратных метров жилья. Но со следующего года — снизить, примерно на миллион.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нами предлагается вариант 50 на 50: 50% жилья, в лучшем раскладе, строится с господдержкой, 50% — без господдержки. У нас 18 000 многодетных семей, мы предлагаем ежегодно строить по 25%, для граждан, которые проживают в общежитии — по 20%, для защищённой категории — 20%, и 25% для проживающих в ветхом жилье.

Активно развивать ипотеку предлагает Министерство архитектуры. Плюс — подключить систему строительных сбережений.

Анатолий Ничкасов, министр строительства и архитектуры Республики Беларусь:

Разработан закон, который в настоящее время находится в Палате представителей. Это форма инвестирования гражданами жилищного строительства будущих лет, она очень широко развита в европейских странах.

Президент не против такого подхода, но под контролем государства, чтобы не получить финансовые пирамиды.

Отдельный вопрос по жилью — Минск. Если в регионах уже строятся люди, ставшие на очередь в 2007-и, а то и в 2010-м году, то в столице ждут в очереди по 20 лет. Один из выходов, считает президент, давать людям земельные участки. И привлекать новоселов туда, где нужна рабочая сила.

Александр Лукашенко:

Льготировать и подталкивать людей надо туда, где нужна рабочая сила. «Кричевцеметношифер», Восковысский, Костюковчский цементный — прекрасные города, пожалуйста. Там мы будем строить жильё, потому что нужно обеспечить рабочей силой.

Мы хотим предложить людям участки. Это не значит, что вот привели — поле, заросшее бурьяном, или косогор. Это поле надо разделить на 10-15, а возле Минска может и 5 соток — только дом поставить и вокруг ходить, травку посеять. Дефицит. Но мы должны инфраструктуру в виде дорог и, может быть, воды, электроэнергию туда подать.

Самый щепетильный вопрос — сколько же будет стоить квадратный метр. С учетом новых цен на энергоносители и стройматериалы, Правительство подсчитало — до конца года в среднем это 2 миллиона 200 тысяч рублей. Возможно, поддержать строительные организации. Не должны пересматриваться по цене и уже заключенные договоры.

Александр Лукашенко:

Если бы вы поднажали строителей, прежде всего по срокам — да, им тяжело выполнять при таких условиях эти задачи. Но, пожалуйста, сдай на месяц раньше, на два месяца раньше.

Ещё одно поручение — уже в ближайшее время строить за рубежом до миллиона квадратных метров. Это приток валюты в страну. Причём строить на своем цементе и щебне. Принять меры и по оттоку за границу рабочей силы. И если такой гражданин не несёт у себя в стране социальную нагрузку, не платит налогов, пусть возмещает все 100% по услугам ЖКХ и здравоохранения.

Александр Лукашенко:

Ты поехал работать неорганизованно на другое государство, в страну денег не приносишь. Поезжай. Но, первое — коммунальные услуги 100% семья оплачивает, медицинское обеспечение, — твое лично, детей мы не трогаем и семью, — 100%. Не несешь социальную нагрузку, государству не помогаешь, давай хоть за коммуналку и за медобслуживание заплати. Вот тогда он тысячу раз подумает, ехать или не ехать.

Импортозамещение как вариант удержания цен. Сегодня в среднем на каждом доме минимум 5% стройматериалов можно заменить отечественными. Есть мнение, что и все 12%. Тем более, модернизация белорусских заводов продолжается. Президент поручил до конца года разобраться с производством линолеума. И в целом — создать централизованную систему закупок импорта, пока мы часто переплачиваем дилерам.

Александр Лукашенко:

Проще будет приехать (там цена контролируется) и заказать и профили, и арматуру. Чего он будет по России ездить? Мы же сами себе там конкуренцию создаем.

Покажите мне до конца года этот логистический центр. Предприятия будут под единым руководством, у вас в руках, вы будете их направлять. Надо их поддержать сейчас, но к концу года в Минске надо сделать. Решим проблему в Минске, следом пойдут другие области. В первом полугодии мы должны закончить проработку. Если нет строительства, то в стране нет развития и нет страны вообще.

Вся система по строительству жилья, начиная с импортозамещения и заканчивая льготными кредитами, должна быть проработана уже к началу второго полугодия, чтобы люди знали, как они будут строить, с каким кредитом и по какой цене за метр. Получается, что на все расчёты у чиновников осталось менее месяца. Сделать это будет не сложно, ведь у правительства уже есть наработки. И главное — не потерять развитую строительную индустрию, подчеркнул президент, ведь, по сути, она подтягивает за собой всю экономику.