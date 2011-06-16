Юрий Болдырев: Помощь России обуславливается постоянными требованиями приватизации

На вопросы ведущего программы «Картина мира» Андрея Алексеенко отвечает экономист, публицист, заместитель председателя Счетной палаты России в 1995-2001 годах Юрий Болдырев.

13 лет назад Россия переживала финансово-экономический кризис. Сегодня непростое время у Беларуси. У этих явлений общие или разные причины?

Юрий Болдырев:

Конечно, есть нечто общее. Общее – это объективное изменение ситуации. Для России это было снижение мировых цен на нефть, для Беларуси – общемировой кризис. Прежде всего, кризис спроса. Штабное снижение спроса на любую продукцию по всему миру, ужесточение конкуренции, соответственно, ухудшение спроса на собственную, белорусскую продукцию.

Рассчитывая на свои силы, Беларусь, в то же время, где-то надеется на помощь России как союзного государства.

Юрий Болдырев:

Россия, к сожалению, ведет здесь некоторую двойную игру. Она все время обуславливает временную помощь Беларуси, которая нужна до открытия Таможенного союза в полном объеме. Эта помощь обуславливается постоянными требованиями приватизации, реформированием экономики по российскому образцу. При том, что российский образец реформирования экономики – это образец уничтожения национальной производительной экономики, превращение в сырьевой придаток развитого мира и почивание на каких-то финансовых спекуляциях. Этот путь, с мой точки зрения, бесперспективный.

Я рассматриваю Беларусь, как очаг конструктивной созидательной экономики, которая в случае создания Единого экономического пространства должна распространить свой опыт в значительной степени на Россию и Казахстан.

Почему Запад советует признать несостоятельность белорусской модели экономики?

Юрий Болдырев:

Если бы это только касалось Беларуси и России, то ладно. Предположим, мы с вами хромые инвалиды. Но вы посмотрите на южную Европу. И в Испании, и в Португалии, и в Греции под давление ЕС была уничтожена масса производств. Да и финансовая политика с евро не позволяет найти самостоятельный из ситуации выход. И даже такой тяжелый, который сейчас использует Правительство Беларуси.

Правительство Беларуси фактически девальвировало национальную валюту. Но это все-таки метод как-то выйти из ситуации.

Я сочувствую белорусам, понимаю, что это очень сложная ситуация. Но это метод самостоятельного, тяжелого, но суверенного решения проблемы.

Тогда где выход? Какое может быть решение вопроса?

Юрий Болдырев:

Варианта предлагается только два. Либо через все трудности, но самостоятельное развитие, которое даст шанс. И этот шанс появляется в условиях наблюдаемого нами по всему миру глобального разрушения той финансовой пирамиды, которая была выстроена на основе американского доллара.

Альтернатива – свободная территория, у всех европейские паспорта. И все имеют возможность ехать работать в Германию или Великобританию. Но без шанса выстроить свою суверенную страну, в которой можно жить, нормально развиваться и чувствовать себя человеком.

Как Вы оцениваете планы белорусского Правительства затянуть пояса, жить по средства?

Юрий Болдырев:

Никто даром, за красивые глазки, в том числе, к сожалению, и Россия, помогать не будет. Россия требует, чтобы Беларусь практически сдала свою суверенную инфраструктуру экономики. Сдала не для того, чтобы кто-то другой получал прибыль. Тот другой будет пытаться вытащить из этого сверхприбыль, и, тем самым, душить всю производительную экономику, либо будет разрушать, чтобы она не составляла конкуренцию каким-либо другим обходным каналом.

Я не знаю всех нюансов, по которой будет реализовываться антикризисная программа в Беларуси, но еще раз подчеркиваю: в том, что я видел на бумаге, и в том, что я понимаю из реальной практики, изученной мной работе белорусской экономики в прошлом, я не вижу здесь того зла, которое было в российской антикризисной программе. То есть, под прикрытием антикризисных мер – спасение олигарха. Этого в белорусской программе я не увидел.