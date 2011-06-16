Несколько отечественных мебельных производств проданы белорусским инвесторам за 20 млрд рублей

Инвесторы намерены перевооружить производство, нарастить объемы выпуска продукции и выйти на новые рынки.

У Слуцкой мебельной фабрики крупный инвестор. Это обсуждают всем коллективом. Предприятию недавно исполнилось 80. Начинали с небольшой артели. Сегодня выпускают широкий ассортимент мебели. Продукцию экспортируют в Россию, Казахстан, Туркменистан. Могли бы и больше – есть идеи. Да вот только производственные мощности уже не те.

Владимир Гнетько 14 лет работает на предприятии. Уверен, что модернизация может дать импульс. Для этого нужны инвестиции.

Владимир Гнетько, станочник ОАО «Слуцкая мебельная фабрика»:

Нам надо переоборудовать фабрику. Оборудование у нас устаревшее. Новые технологии – новое качество.

Так оно и будет. ОАО вошло в план приватизации на ближайшие годы. Покупатели заинтересовались сразу. Акции Слуцкой фабрики и «Жлобинмебель» приобрел отечественный инвестор. Причем с превышением стоимости на 5% от стартовой цены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сам инвестор пока предпочитает не рассказывать о своих планах. Известно, что это хорошо известная на рынке белорусская мебельная компания. Она готова вложить деньги в модернизацию приобретенных предприятий. Тем самым расширить и свои производственные мощности.

Олег Макушинский, директор ОАО «Слуцкая мебельная фабрика»:

Увеличение производства хорошей, качественной продукции, которая на мировом рынке могла бы конкурировать со всеми.

При хороших объемах будет больше финансирование: повысится заработная плата, увеличится поступление налогов в казну государства.

Акции «Слониммебель» тоже приобрел отечественный инвестор, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Аукцион, отмечают в Госкомимуществе, проведен удачно. И пополнения в казну хорошие, и предприятия в выигрыше.

Анна Корниевич, начальник управления учета и распоряжения акциями Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Очень удачно провели аукционы. В результате в бюджет мы получили более 20 миллиардов рублей.

Акции приобрели мебельщики. И перспективы очень хорошие.

Предприятия, которые приобрели акции, ориентированы на экспорт.

Как показывает практика, присоединение малых производств к успешным крупным дает хороший экономический результат.

