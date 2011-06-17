Лукашенко: Мы за это время порядка 20 млрд долларов получили в страну валюты

Пеплом голову посыпать нельзя, подчеркнул президент. Сделанное, все же перевешивает чашу весов с проблемами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что сделано, начиная от этого зала, заканчивая сельским хозяйством. Нефтепереработку модернизировали. Куда мы только не вложили деньги.

Сейчас надо успокоиться и спокойно пережить эти времена. Это не кризис. У нас нет никакого кризиса. У нас были паника и ажиотаж, которые привели к массовой скупке валюты в обменниках и, в результате, резкому скачку цен.

Впервые в истории Беларуси мы за это время порядка 20 млрд долларов получили в страну валюты. Будет еще больше.