Прямой эфир

Лукашенко: Мы за это время порядка 20 млрд долларов получили в страну валюты

17 июня 2011 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Пеплом голову посыпать нельзя, подчеркнул президент. Сделанное, все же перевешивает чашу весов с проблемами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что сделано, начиная от этого зала, заканчивая сельским хозяйством. Нефтепереработку модернизировали. Куда мы только не вложили деньги.
Сейчас надо успокоиться и спокойно пережить эти времена. Это не кризис. У нас нет никакого кризиса. У нас были паника и ажиотаж, которые привели к массовой скупке валюты в обменниках и, в результате, резкому скачку цен.
Впервые в истории Беларуси мы за это время порядка 20 млрд долларов получили в страну валюты. Будет еще больше.

# Экономика # Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
17 июня 2011 13:59

Лукашенко: Мы сейчас повышаем пенсии, стипендии, индексируем зарплаты

17 июня 2011 12:23

Лукашенко: От модели развития белорусского государства ни на йоту, ни на шаг не отступим

16 июня 2011 16:50

Несколько отечественных мебельных производств проданы белорусским инвесторам за 20 млрд рублей