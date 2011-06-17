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Лукашенко: Мы сейчас повышаем пенсии, стипендии, индексируем зарплаты

17 июня 2011 13:59
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Это заявил Президент Александр Лукашенко на пресс-конференции для центральных и региональных белорусских СМИ.

Как подчеркнул Президент, отвечая на вопросы журналистов, в Беларуси не должно быть ни резкого роста цен, ни резкого повышения заработной платы. При этом рост зарплат и стипендий будет зависеть от наполняемости бюджета.

Александр Лукашенко:
Это должно идти постепенно. Мы сейчас повышаем пенсии, стипендии, индексируем зарплаты. Чтобы люди имели деньги. Надо, чтобы этот процесс был синхронизирован. Мы это делаем и сделаем.
Цены сами по себе не страшны. Страшно, когда у людей не хватает денег, чтобы по этим ценам купить товар. Вот в чем проблема. И я больше всего правительство виню за это.
Делаем подвижки. Все равно будем индексировать. Так давайте вовремя это сделаем.

# Экономика # Лукашенко

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