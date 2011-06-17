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Лукашенко: Как только будет больше 10 млрд, нам эти катаклизмы не будут страшны

17 июня 2011 18:05
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Беларусь сама выйдет из кризиса. Главное – разумно распорядиться кредитами. Они будут использованы для создания подушки безопасности и пополнения залотовалютных резервов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если бы и не были выделены средства ЕврАзЭС, мы сами вышли бы из этой ситуации. Тем более, это кредит. Хоть небольшие проценты, но все равно надо его возвращать. А так денег никто не даст. Выживем. Надо только разумно распорядиться этими 200 млн долларов, которые мы получаем. Нам три млрд нужны, чтобы в Национальном банке создать подушку безопасности. Чтобы не семь млрд было золотовалютных резервов, а 10-13. Как только будет больше 10 млрд, нам эти катаклизмы не будут страшны.

# Экономика # Лукашенко

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