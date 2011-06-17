Лукашенко: Выведем пенсионеров, студентов, госсектор примерно на тот же уровень, что и был до этого ажиотажа

Валюты не будет в обменниках минимум до 1 июля. Иначе, считает, президент, это вызовет дополнительный ажиотаж. И даже сегодняшний курс, пять тысяч рублей за доллар, завышенный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что пять – это много. Посмотрите: придет время и все скажут: это дорого. А сегодня меня толкают: давай побольше, не представляя последствия. У нас нет нефти и газа, нефтедолларов, чтобы такие дыры закрывать и рисковать. Все надо делать спокойно и аккуратно, потому что слишком эта деликатная сфера – финансы. Когда вы побежали скупать соль, спички, сахар, то, чего у нас предостаточно, мы предупреждали: не надо это делать. У нас этого добра хватает.

Сегодня нет сахара? Есть. Но вы подняли цену. Спрос породил цену. Чего меня критиковать? Спрос подхлестнул цены. И то я сегодня удерживаю эти цены. Самое главное для людей – перестаньте бегать.

Но, учитывая то, что не только люди виноваты, но и мы, я еще раз говорю: пенсии один раз повысили, в августе еще раз повысим, осень еще раз поднимем. Будет возможность, в этом году еще раз проиндексируем. Мы выведем пенсионеров, студентов, государственный сектор примерно на тот же уровень, что и был до этого ажиотажа.

У нас цены не подрастут до уровня соседних государств. Если у нас будут такие цены или чуть выше, мы не продадим свой товар. Все-таки цену здесь надо держать чуть ниже. И потом, у нас нет никакой необходимости в такой цене, как там. Там слишком рыночная экономика и есть другие нагрузки. Поэтому там, несмотря на дешевизну природного газа и нефти, у них соответствующие цены.

Мы близко к этому будем держать цены, но так, чтобы у нас они были немного ниже.