Конференция молодых аналитиков в рамках проекта «Умные сети» прошла в Минске

Новости Беларуси. «Беларусь на Шелковом пути». Молодые аналитики поделились 23 апреля своими идеями в рамках проекта «Умные сети». Политологи, экономисты, представители органов госуправления, в том числе и из Китая. Тема разговора — роль Беларуси в проекте «Экономический пояс Шелкового пути». Его КНР реализует уже два года. Будущее этой стратегии актуально еще и в преддверии визита в Беларусь председателя КНР Си Цзиньпина.

«Умные сети», как позиционируют себя молодые люди, — это фабрика мысли. В ней готовят аналитиков. Они весьма востребованы в разных сферах экономики и на госслужбе. 23 апреля свои наработки как студенты, так и взрослые обсуждали вместе с китайскими гостями.

Чжао Хуэйжун, заведующий отделом Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук:

Хоть Беларусь и находится далеко от Китая, и сейчас нет прямого рейса между нами — отношения с вашей страной для нас очень важны. Вы — мост между Азией и Европой и важное экономическое звено на «Новом шелковом пути».

«Шелковый путь» — проект глобальный. Эту стратегию Китай озвучил два года назад. Ее цель: соединить, прежде всего, экономически несколько десятков стран с населением в 3 миллиарда человек. В частности, через Беларусь, планируется, пройдет автомагистраль. Она свяжет Пекин с европейскими столицами. Кроме этого, сотрудничать продолжат в сфере высоких технологий.

Елена Добровольская, студент БГУ:

Очень многие китайские компании заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими. У нас есть передовые разработки в некоторых сферах, которые очень интересуют Китай (производство новых материалов, тонкая химия).

Кстати, один из совместных проектов — «Великий камень». Индустриальный парк строят в Смолевичском районе. Для Китая он станет воротами в Европу. Для Беларуси – фабрикой IT-технологий. Парк в том числе позволит унифицировать информационное поле двух стран.

Антон Дударенок, сотрудник Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Без взаимодействия в информационной сфере, без Интернета на всем протяжении обновленного «Шелкового пути» его функционирование невозможно. Беларусь, как страна с высоким уровнем информатизации, я думаю, является одним из ключевых игроков в этом направлении.

«Шелковый путь» — проект гибкий. Китай не настаивает на реализации конкретных инициатив, а скорее, собирает идеи от стран, которые будут в нем участвовать. Свои мысли излагает белорусский студент. Альберт предлагает создать в рамках «Шелкового пути» общество молодых политиков.

Альберт Садовничий, студент МГЛУ:

В свободное время молодежь сможет приходить туда, общаться, также выдвигать свои идеи, защищать их. Может быть, в будущем представлять сообщество, так скажем, молодежи «Нового шелкового пути» на международной арене.

В программе участников встречи не только конференция. Еще брэйншторм. Это значит, что идеи для сотрудничества Беларусь-Китай аналитики будут генерировать на ходу. С расчетом на то, что эти инициативы поддержат и применят. Средства на это готова выделить КНР.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Экономика Китая перенасыщена. Перенасыщенность валютой вызывает, соответственно, формирование пузырей, в частности на рынке недвижимости. Квартиры по $10 млн. в Китае уже, в принципе, никого не удивляют. То есть все эти серьезные инвестиционные проекты на сотни миллиардов долларов, которые планируются руководством Китая, это вывод излишних денег. То есть это выгодно всем.

Десять процентов от мирового оборота инвестиций принадлежит Китаю. В деньгах это больше 100 миллиардов долларов. Не пользоваться этим, по словам экспертов, недальновидно. Тем более наши идеи и возможности, которые мы предлагаем Китаю, стоят не меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.