Какой белорусский товар самый ликвидный на рынке Китая и сколько у нас фермерских хозяйств?

Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская универсальная товарная биржа и азиатско-европейский международный торговый центр планируют объединить усилия и совместно содействовать увеличению товарооборота Беларуси и КНР. В качестве приоритетных направлений сотрудничества определено взаимодействие по продвижению товаров белорусского производства на рынок Китая. Что касается товарных позиций, перспективных для взаимной торговли, то наиболее ликвидный белорусский товар – пиломатериалы, пользующиеся стабильно высоким спросом в Китае, особенно в сфере строительства. В этом случае доставка приобретенных на БУТБ товаров возможна железнодорожным транспортом по Новому шелковому пути.
Число фермерских хозяйств за последние пять лет в стране выросло на 15 % – до 3 642. Увеличивается и доля фермеров в производстве некоторых видов сельхозпродукции. Главным преимуществом являются их финансовые результаты. Так, 80 % крестьянских фермерских хозяйств являются прибыльными. При этом рентабельность продаж в 2021 году достигла 20 %. Фермеры в 2021 году получили почти 185 миллионов рублей чистой прибыли, а инвестировали 163 миллиона. 65 % капиталовложений направили на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента и инвентаря.
В Европе все чаще вино разливают в алюминиевые банки. Стеклянную тару стало дорого производить. Виной всему санкции. Электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогие, и разливать теперь выгоднее в жестяные банки и бумажные пакеты. Если на долю энергоносителей в цене бутылки раньше приходилось 20 % затрат от всей стоимости, то теперь это уже 65 %. При этом дорогие вина в банки все равно не будут разливать – оно выстаивается годами, в банки его разливать бессмысленно.
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