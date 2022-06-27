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Какой белорусский товар самый ликвидный на рынке Китая и сколько у нас фермерских хозяйств?

27 июня 2022 19:46
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Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее ликвидный белорусский товар на рынке Китая – пиломатериалы

Какой белорусский товар самый ликвидный на рынке Китая и сколько у нас фермерских хозяйств?-1

Белорусская универсальная товарная биржа и азиатско-европейский международный торговый центр планируют объединить усилия и совместно содействовать увеличению товарооборота Беларуси и КНР. В качестве приоритетных направлений сотрудничества определено взаимодействие по продвижению товаров белорусского производства на рынок Китая. Что касается товарных позиций, перспективных для взаимной торговли, то наиболее ликвидный белорусский товар – пиломатериалы, пользующиеся стабильно высоким спросом в Китае, особенно в сфере строительства. В этом случае доставка приобретенных на БУТБ товаров возможна железнодорожным транспортом по Новому шелковому пути.

Теперь в Беларуси 3 642 фермерских хозяйства. За последние 5 лет их число выросло на 15 %

Какой белорусский товар самый ликвидный на рынке Китая и сколько у нас фермерских хозяйств?-4

Число фермерских хозяйств за последние пять лет в стране выросло на 15 % – до 3 642. Увеличивается и доля фермеров в производстве некоторых видов сельхозпродукции. Главным преимуществом являются их финансовые результаты. Так, 80 % крестьянских фермерских хозяйств являются прибыльными. При этом рентабельность продаж в 2021 году достигла 20 %. Фермеры в 2021 году получили почти 185 миллионов рублей чистой прибыли, а инвестировали 163 миллиона. 65 % капиталовложений направили на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента и инвентаря.

Из-за санкций в Европе стало дорого производить стеклянную тару

Какой белорусский товар самый ликвидный на рынке Китая и сколько у нас фермерских хозяйств?-7

В Европе все чаще вино разливают в алюминиевые банки. Стеклянную тару стало дорого производить. Виной всему санкции. Электроэнергия и топливо для стеклодувных печей стали слишком дорогие, и разливать теперь выгоднее в жестяные банки и бумажные пакеты. Если на долю энергоносителей в цене бутылки раньше приходилось 20 % затрат от всей стоимости, то теперь это уже 65 %. При этом дорогие вина в банки все равно не будут разливать – оно выстаивается годами, в банки его разливать бессмысленно.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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