Какой белорусский товар самый ликвидный на рынке Китая и сколько у нас фермерских хозяйств?

Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее ликвидный белорусский товар на рынке Китая – пиломатериалы

Белорусская универсальная товарная биржа и азиатско-европейский международный торговый центр планируют объединить усилия и совместно содействовать увеличению товарооборота Беларуси и КНР. В качестве приоритетных направлений сотрудничества определено взаимодействие по продвижению товаров белорусского производства на рынок Китая. Что касается товарных позиций, перспективных для взаимной торговли, то наиболее ликвидный белорусский товар – пиломатериалы, пользующиеся стабильно высоким спросом в Китае, особенно в сфере строительства. В этом случае доставка приобретенных на БУТБ товаров возможна железнодорожным транспортом по Новому шелковому пути. Теперь в Беларуси 3 642 фермерских хозяйства. За последние 5 лет их число выросло на 15 %