Какая система защиты будет предусмотрена на белорусской АЭС?

В Минске представители российской госкорпорации «Росатом» рассказали какой будет станция. В настоящее время российские требования к безопасности в этой сфере являются наиболее жесткими. Это несколько удорожает строительство, но позволит сделать эксплуатацию максимально защищенной.

Менее шести лет остается до введения в Беларуси первого блока АЭС. Над тем, чтобы мирный атом был действительно мирным, сегодня трудятся лучшие специалисты мира. И этот статус сегодня прочно закрепился за россиянами.

Госкорпорация «Росатом» в настоящее время лидирует на мировом рынке ядерных технологий, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». На их счету более 1400 реакторолет успешной эксплуатации. А системы безопасности настолько жесткие, что их за это даже критикуют.

Сергей Бояркин, директор программ российской госкорпорации «Росатом»:

Проект имеет как активные, так и пассивные системы, то есть у нас имеются все системы, которые есть в европейском проекте AREVA. Плюс у нас есть наша уникальная система — устройство поляризации расплава, исключающее выход радиации за пределы гермооболочки. Такой системы нет ни у американцев, ни у европейцев. Именно поэтому мы можем утверждать, что российский проект на настоящее время самый безопасный в мире.

Четыре барьера глубоко эшелонированной защиты, толщина стенок вдвое больше, чем у немецкого танка «Тигр», физическая самозащита, не зависящая от ошибок оператора, и собственная служба безопасности – все это о будущем белорусском реакторе, технология которого уже опробована в Китае и вскоре запустится в Санкт-Петербурге. Выдерживает этот вид и актуальное сравнение с реактором Фукусимы.

Александр Дыбов, первый вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия):

На наших станциях огромный запас воды. Эта вода находится в гидроемкостях и просто ждет своего часа.

Учитывая то, что станция будет работать 60 лет, как минимум, ко всему подход серьезный. И он на годы.

Отсутствие имеющихся у нас систем, привело к той трагедии, которая произошла на станции.

Надежное дешевым не бывает. А потому и российская система безопасности реактора стоит дороже, чем у конкурентов. Зато бесперебойная работа сделает энергию доступной не только для станции, но и для всей страны. А доходов хватит и на поддержание этой надежности.

Николай Груша, директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси:

Этих средств, как мировой опыт показывает, вполне достаточно для того, чтобы обеспечить не только надежную эксплуатацию, но и получать существенную прибыль. А значит, есть вероятность снижения тарифов для населения и промышленных предприятий.

Подрядчикам уже пришло более 40 анкет от белорусских производителей, которые готовы заняться поставкой непрофильных механизмов и материалов, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». Производством же основного оборудования займутся исключительно российские предприятия. Тем приятнее звучит их девиз: лишней безопасности не бывает.