Как урожай буквально вычёсывают с полей: непогода скорректировала работу аграриев

Новости Беларуси. Уборочная в Беларуси в самом разгаре. Однако коррективы в работу аграриев внесла непогода.

Так, на Гомельщине из-за грозового фронта в ряде районов зерновые полегли на значительных площадях. Справиться с ситуацией хлеборобам помогает отечественная техника, оснащенная специальными стеблеподъёмниками.

Виды на урожай в этом году в хозяйстве Михаила Цыганка были хорошие. Но воскресный ливень внёс свои коррективы.

Михаил Цыганок управляющий отделением сельхозпредприятия:

Честно говоря, с такими полями давно не сталкивались. Полеглости достигают 50-60%. А это всё ложится на затраты, на топливо

Поднять такие хлеба можно, убирая их исключительно «против шерсти».

То есть, комбайн работает только в одну сторону. Расход топлива на таких участках удваивается, а скорость работы существенно сокращается.

Александр Филипчик комбайнер сельхозпредприятия:

Стоячий хлеб убираем со скоростью 3 километра в час, а здесь полтора идёшь. Время теряешь: так за день 50 га уберёшь, а теперь 25-30

Теряют хлеборобы не только в скорости, но соответственно и в зарплате. Правда, Александр Филипчик признаётся, что сейчас ему об этом думать некогда. Работа требует максимального внимания. Главная мысль потомственного хлебороба: как убрать без потерь.

Александр Добриян, СТВ:

Озимая рожь на этом поле укатана, словно асфальтоукладчиком. Поднять её с земли помогает вот такая небольшая техническая хитрость – стеблеподъёмник. Это, конечно, не ноу-хау, но убрать урожай без него просто невозможно.

Из-за сюрпризов непогоды аграрии вынуждены буквально вычёсывать урожай с полей.

Тем не менее есть и положительные моменты. Во-первых, зерно пока хорошо держится в колосе и потерь при уборке практически нет. Во-вторых, несмотря на ливни, влажность самого зерна минимальна – а, значит, дополнительно тратиться на его сушку не нужно.

Иван Сидоренко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Повсеместно зерно достигло полной спелости. Влажность – 13-16%. В целом по области, убрана четверть зерновых колосовых культур. Конечно, свои коррективы вносит погода, но, благодаря профессионализму людей, которые заняты на уборке, работа осуществляется без потерь

Несмотря ни на что, темпы уборочной на Гомельщине близки к максимальным: в день убирают до 5% от общей площади зерновых. Если погода не внесёт свои коррективы, такими темпами страда в области может закончиться в ближайшие две недели. Кстати, по прогнозам, урожай зерновых колосовых на Гомельщине в этом году перевалит далеко за миллион тонн.