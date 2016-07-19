Беларусбанк вводит комиссию с 1 августа за операции с наличными в кассе

Новости Беларуси. Комиссия за оплату наличными. Крупнейший белорусский банк с 1 августа за денежные операции в кассе будет брать 1 рубль с клиента.

По такому принципу уже работает большинство коммерческих банков.

Все условия для дистанционного обслуживания созданы – отмечают финансисты.

А значит, есть возможность осуществлять платежи в удобное время в удобном месте, без привязки к режиму работы отделения.

В банке уточнили, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.