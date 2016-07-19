Новости экономики за 19.07.2016

Новости Беларуси. За страховкой после урагана обратились 3 с половиной тысячи человек. Первые выплаты люди уже получили. О каких суммах идет речь – рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РАСПЛАТА ЗА СТИХИЮ

Уже сейчас выплачено более 150 тысяч рублей. И это только по 150 запросам. Самая распространенная сумма выплаты составляет 700 рублей. Вообще, она, конечно, зависит от ущерба. Те, кто остался, в прямом смысле, без крыши над головой получили около 2 тысяч. Большую роль играет и вид страхования. Если оно обязательное – возместят половину от суммы ущерба, если добровольное – 100%. К этому времени специалисты оценили почти 3 тысячи страховых случаев.

ВЫГОДНЫЙ БЕЗНАЛ

Комиссия за оплату наличными. Крупнейший белорусский банк с 1 августа за денежные операции в кассе будет брать 1 рубль с клиента. По такому принципу уже работает большинство коммерческих банков. Все условия для дистанционного обслуживания созданы – отмечают финансисты. А значит, есть возможность осуществлять платежи в удобное время в удобном месте, без привязки к режиму работы отделения. В банке уточнили, что все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

НАЛОГ НА ОТДЫХ

В Греции с туристов начнут брать налог. Новый закон вступит в силу через полтора года. Придется дополнительно раскошелиться в зависимости от того, где запланирован отдых. Постояльцы пятизвездочных гостиниц заплатят дополнительно 4 евро за номер за одну ночь. Четыре звезды обойдутся в 3 евро, три звезды – в полтора. Остальным предъявят чек на 50 евроцентов. Греция традиционно – один из самых популярных курортов у белорусов. В прошлом году эту страну посетили 35 тысяч наших сограждан.

ПУТЕВКА НА ПОЛКЕ

Вернуть деньги до конца недели. Те, кто планировал отдохнуть в Турции после 25 июля, сейчас могут рассчитывать на полную компенсацию. Все остальные случаи, если до путешествия осталось меньше семи дней, будут рассматриваться индивидуально. После недавней попытки госпереворота в этой стране, белорусские туристы вправе отказаться от путевки в Турцию, перебронировать тур, или вернуть деньги. Будем надеяться, что туроператоры позаботятся о своем имидже и проблем с выплатами не будет.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Белорусский рубль укрепился ко всем трем составляющим валютной корзины. Доллар стал дешевле на 48 пунктов, евро — на 25. Российский рубль сдал позиции впервые с начала прошлой недели.