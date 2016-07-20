Инвестиции в столицу: Мингорисполком озвучил цифры за первое полугодие

Новости Беларуси. В комитете экономики посчитали доходы столицы от зарубежных вложений. С начала года в Минск поступило прямых иностранных инвестиций на чистой основе более чем на 600 миллионов долларов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Доля Минска среди регионов страны составляет свыше 60 процентов. Основные страны-инвесторы столицы сегодня – Россия, Германия, Польша и Франция.

Деловые партнеры готовы вкладываться в страховую деятельность и предприятия производственной направленности. Кроме того, положительно сказывается на формирование валового регионального продукта развитие малого бизнеса в столице.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Городом предусмотрены различные преференции, которые предоставляются малому бизнесу. Это и финансовая поддержка в виде предоставления льготных кредитов, можно сказать, под самую маленькую сейчас ставку – 13% годовых. Это предоставление субсидий на возмещение затрат на выставочную деятельность при создании рабочих мест. Предоставление в аренду площадей. Рекомендовано нашим государственным предприятиям снижать коэффициенты базовой ставки арендной платы для тех, кто осуществляет производительную деятельность, которая направлена на создание рабочих мест.

Сегодня валовой региональный продукт вырос до 100 триллионов рублей. Городская казна уже пополнилась от деятельности предпринимателей больше чем на 15 триллионов.

Следует отметить, что доля Минска по ВРП самая высокая по республике. Это, прежде всего, заслуга таких сфер услуг, как информация и связь, финансовая и страховая деятельность, транспорт, складирование, почтовое дело и операции с недвижимым имуществом.

