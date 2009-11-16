«Интеграл»: макропроблемы микроэлектроники

Это научно-производственное объединение известно еще с советских времен. И без малого с того же времени за предприятием тянется шлейф проблем.

Электроника (микроэлектроника) – одна из самых самых модных профессий в ХХ веке. В Советском Союзе были десятки тысяч таких специалистов и только 3 завода, где они создавали свои уникальные интегральные микросхемы: белорусский «Интеграл» и «Микрон» и «Ангстрем» – под Москвой.

В начале 60-х на окраине Минска стали возводить первые корпуса «Интеграла», тогда он ещё назывался «Завод полупроводниковых приборов имени Дзержинского». В 1963 году выпустили первые диоды, в 1965 освоили транзисторы, а уже через 4 года начали серийное производство интегральных микросхем. На просторах Союза разработки белорусских электронщиков – самые популярные и востребованные. А в 70-х в магазинах появились первые наручные часы «Электроника», на долгие годы ставшие брендом белорусского «Интеграла».

Это одна из самых знаменитых проходных времен Советского Союза. На работу в НПО «Интеграл» тогда приходило под 20 тысяч человек. Микроэлектронщики – специалисты высшего класса. Сегодня их осталось только 8 тысяч.

Тогда они были гордостью советской промышленности. А сегодня рынок сбыта уверенно занимают другие. В микроэлектронике идти в ногу со временем – это значит думать такими микрокатегориями, как субмикрон, а не ломать голову над тем, как раздать макродолги.

Сергей Ткачев, помощник Президента Республики Беларусь:

- Самое главное – это, конечно, закредитованность. Она составляет уже под 200 миллиардов. Кредиты банков – 122, кредиты поставщиков – 66.

Научно-производственное объединение сегодня находится в сложном положении, хотя последние годы работало за счёт существенных денежных инъекций со стороны государства. Из различных источников было выделено около 300 миллиардов.

Предыстория финансового вопроса – в начале 2000-х. На совещании в 2005 году глава государства собирает у себя ученых, Правительство и руководство НПО решают, что микроэлектронику необходимо поддержать и вывести на новый, мировой, уровень.

Александр Лукашенко:

- Это не значит, что мы завтра акционируем «Интеграл» и кому-то его отдадим. Мне такие предложения не нужны. И руководители, которое сегодня ратуют за то, чтобы мы акционировали это предприятие, мне не нужны.

Продукция под маркой «Интеграл» будет исключительно белорусской и этот бренд продаже не подлежит – позиция, четко озвученная Президентом в 2005 году и подтвержденная в ходе пятничного посещения предприятия.

«Утром — деньги. Вечером — стулья». Перефразировав это известное высказывание Остапа Бендера, на «вчера деньги – сегодня субмикронный чип 0,35 микрон» глава государства задался логичным вопросом, а где товар? Четкого ответа не дал никто.

Александр Лукашенко:

- Вы сорвали сроки, это ваша проблема. У вас должны были тогда остаться деньги. Вам деньги выделили, чтобы поднять процесс. Я еще колебался долго, большие деньги были, была тысяча предложений, в том числе, по продаже «Интеграла». Приходили ко мне, большие деньги давали за этот завод — отдайте, мы им будем заниматься, мы здесь сделаем игрушку. Я его не продал, под аплодисменты Семашко, выделил вам деньги, вы мне сказали: есть три проекта, спасибо за деньги, через определенный срок мы будем платить налоги, мы будем давать в казну. Так было? Иначе быть не могло, вы бы не получили деньги. Прошло время. Где товар?

Михаил Мясникович, председатель Президиума НАН Беларуси:

- Они сделали пока только несколько образцов, не опытных, а рабочих. Но это не коммерческие образцы, не продано пока что ни одной микросхемы.

Неэффективный менеджмент или обычная нерасторопность директората? Президент пытался выяснить, в чем причина сложившейся ситуации. Ведь и руководство завода сменилось - 6 месяцев назад сюда пришел Виталий Солодуха, промышленник со стажем.

Александр Лукашенко:

-Я сюда приехал не деньги раздавать. Я приехал сюда спрашивать, я три раза сюда приезжал по одному и тому же вопросу. За эти деньги мы могли бы создать новое производство и трудоустроить все восемь тысяч работников.

Интегральная микросхема – товар весьма востребованный. А субмикронная – тем более. Без нее не обходится современная бытовая техника (телевизоры, мониторы, холодильники). Связь и телекоммуникация полностью держится на этих маленьких умных пластинках. Энергоснабжение – ещё одна сфера-потребитель такой электронной продукции. И ещё область применения, где без интегральных микрочипов не обойтись – электронные документы и пластиковые карты.

Если верить официальной статистике «Интеграла», то белорусские микросхемы прочно закрепились на рынках близких и далеких стран. В структуре экспорта – Россия, Китай, Корея и европейские страны. Чуть меньше, но всё же покупают нашу продукцию Индия, Иран и Япония. Если мы такие продаваемые, то почему такие нерентабельные – ещё один вопрос от Президента. И он тоже остался без ответа.

Александр Лукашенко:

- Мы вам выделили деньги для того, чтобы вы развивали производство — очень сложное, как вы говорите,— покупали оборудование. Под это вам были выделены средства, и определены сроки. Мы пришли к финишу, и на финише оказывается, что государство должно сейчас ещё за вас заплатить? Вы набрали кредитов, вы не освоили продукцию, которую должны были продать, чтобы погасить кредиты и вернуть государству ссуды. Вы это не сделали и сегодня говорите: нам нужно ещё столько. Ну, и что вы от меня хотите? Я что, Дед Мороз? Пришёл перед Новым годом и из мешка буду миллиарды вам раздавать?

Предприятие спасать и уникальный коллектив сохранить – такое резюме от посещения завода. Спасение и сохранение будет делом исключительном белорусским, речь об акционировании или продажи иностранному инвестору не идет. Ведь такие предприятия – не только бренд, они часть, и немалая, суверенного государства и национальной экономики. Жёсткий разговор на Интеграле – это не точка, а многоточие — подобная проверка с пристрастием ожидает и другие отечественные заводы.

Александр Лукашенко:

- И этот разговор касается всех в стране. И разговор о том: пересажаем, не пересажаем — по закону будет. По закону должны сидеть – будете сидеть. Не виноваты – сидеть не будете. Вот и все. Есть закон. Потому что обнаглели – президента ведут на завод, экскурсию мне организовали. Поэтому сегодня ночью садитесь, во главе с Семашко, и думайте, что будете делать. И, не дай бог, я приеду еще на какой-то завод. Следующим будет ваш «Азот», там тоже примерно такая ситуация.