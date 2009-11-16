Нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов Республики Беларусь

Перспективы развития белорусского нефтяного сектора экономики станут основной темой международной конференции в Минске.

В столице соберутся представители крупнейших отечественных и зарубежных нефтяных компаний и банкиры. Речь пойдет об экономической эффективности переработки и экспорта нефтепродуктов. Особое внимание будет выделено производству новых конкурентоспособных видов продукции. Один из актуальных вопросов - развитие альтернативных торговых маршрутов. Участники форума также посетят Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

Это уже третий подобный форум в Минске. Такие встречи помогают наладить эффективные торговые связи и укрепить имидж Беларуси на международном рынке.