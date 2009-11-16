Ильхам Алиев: Производитель не хочет зависеть от одного транзитёра или же от одного пути

На неделе, пожалуй, не раз возникало ощущение: что если бы у Беларуси была возможность выбрать себе еще соседей, то в этом кругу обязательно был бы Азербайджан.

Географические параллели сблизить, конечно, невозможно. Президенты — и Лукашенко, и Алиев — часть жизни посвятили исторической науке. Оба отлично знают, что одна из главных ее фабул — не просто изучение наследия времени. Историческая задача политиков — не забывать лучшее из общего прошлого, а использовать его как хорошую основу и на будущее по вертикали выстраивать эффективную стратегию сотрудничества. Ильхам Алиев вновь побывал с официальным визитом в Минске. Причем второй стал не менее результативным, чем три года назад предыдущий.

Накануне прибытия в Беларусь азербайджанского лидера информационные ленты в Азербайджане облетели цитаты интервью Александра Лукашенко. «У Беларуси на Кавказе есть такие преданные друзья, как азербайджанцы». Раз уж в качестве заголовка взяты именно эти слова белорусского президента, — значит, действительно, убеждения Александра Лукашенко в этой стране разделяют.

Александр Лукашенко:

- Беларусь – это самый лучший пропуск в любую точку Азербайджана. Я это знаю, и убедился в этом, будучи в Азербайджане. Мы немало создали там производств, хотя начинали только со сборочных. А сейчас уже переносим производства в Азербайджан. Кооперация – очень перспективное направление наших отношений.

2006 год определил приоритеты. Тогда, также в Минске, Президенты Лукашенко и Алиев подписали Договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2015 года. Проект на бумаге не остался. Кооперация производств, а не изъезженная схема «купи-продай», быстро дала реальные результаты. Всего через год, встретившись в Баку президенты оценили трактор «Беларус», который не «made in Belarus». Но и торговля не была забыта. Легкий туман, при котором прошло торжество официальной церемонии встречи президентов, весьма аллегоричен. В 2009 году над миром нависли тучи глобального кризиса. А белорусско-азербайджанский товарооборот серьезно «приплюсовал».

Однако накануне этих переговоров Президенты решительно заявили о намерении еще больше поднять эту планку. Минимум в 5 раз, до полумиллиарда.

Александр Лукашенко:

Мы нащупали те направления, по которым можем сегодня идти — это главное в торгово-экономических взаимоотношениях. Иногда и одна, и другая страна имеют потенциалы и никак не могут их сложить. Мы чётко договорились и апробировали: мы идём современными методами, создаем совместные производства.

По мнению азербайджанского лидера, в основе активно и эффективно развивающихся двусторонних отношений лежит присущая обеим странам ответственность за принятые решения. И это намного повышает уровень доверия между странами.

Ильхам Алиев:

- Отношения между нашими странами развиваются очень бурно, динамично и эффективно. Я очень рад, что всё, о чём мы договаривались, успешно реализуется, причём в сжатые сроки и качественно.

Встреча в формате «один на один» вместо запланированных получаса, длилась целых два. В итоге, на расширенном заседании главами государств, вместо прежних пятисот миллионов неожиданно объявили новую, еще более амбициозную цифру товарооборота – миллиард. Тем не менее, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев сделали это с учетом всех реалий. В Беларуси не просто помнят, что некогда Азербайджан считался «всесоюзным огородом». В «бывшем союзном сборочном цеху» знают, что максимум через три года там намерены не только полностью ликвидировать продовольственную зависимость извне. Масштабно модернизируется инфраструктура. И помимо сельского хозяйства, многие другие отрасли Азербайджана рассчитывают взять на вооружение белорусскую технику, прочно снискавшую уже самостоятельную славу качественного бренда.

Ильхам Алиев:

- Я уверен, что реализация того, что мы сегодня определили, намного увеличит объём товарооборота. Я полностью разделяю мнение, что сегодняшний уровень, несмотря на бурный рост, не отвечает потенциалам наших государств. Полмиллиарда — вполне реальная цифра, мы можем это наметить как временный рубеж. А в будущем, в результате реализации всего того, о чём мы сегодня говорили, всё измеряться будет уже миллиардами.

Азербайджан сегодня демонстрирует одни из самых высоких темпов развития в мире. Но Александр Лукашенко подчеркнул: бизнес-климат должен быть благоприятным обоюдно. Фактически, об этом же заявлял накануне визита и Алиев: государства должны создать условия для бизнесменов. Ускорять приток огромных финансовых ресурсов из Азербайджана в Беларусь и быстрее осваивать нами ёмкий рынок этой республики отныне станет явно проще. Решением Президентов создадут совместные бизнес-центры и Совет делового сотрудничества. Тесно взаимодействовать договорились также в области молодежной политики, образования, охраны границ и безопасности.

Хотя в центре внимания переговоров были отношениях «двух», но Президенты, безусловно, использовали возможность еще раз скоординировать позиции в более широком международном формате. Беларусь и Азербайджан — участники программы «Восточное партнерство». Это открывает многие возможности для новых направлений сотрудничества.

Взять сферу энергетики: 95% азербайджанского экспорта составляет нефть. В том числе и географическая удаленность пока влияет на выгодность цены прикаспийских углеводородов для Беларуси. Без участия третьих стран экономика на другом конце трубы вряд ли удачно сложится для всех.

Александр Лукашенко:

- Диверсификация должна быть. Мы не можем зависеть от поставок углеводородного сырья только из одного государства. Мы просчитывали маршруты поставок нефти через Украину, долго обсуждали этот вопрос с президентом этой страны, и в последнюю нашу встречу мы об этом говорили. Еще одно направление – нефтепровод Одесса-Броды. Мне кажется, этот вариант возможен, и абсолютно без проблем мы можем поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы вашу очень качественную и полезную для переработки нефть. И как только мы договоримся, и экономически будет выгодно, то немедленно приступим к реализации этого проекта. Заинтересованность Азербайджана, прикаспийских государств, Украины и Беларуси в этом есть.

Ильхам Алиев:

- Транспортная часть должна позволить этому быть эффективным. Большая часть азербайджанской нефти реализуется в страны Евросоюза. Мы заинтересованы в диверсификации: так же как потребитель не хочет зависеть от одного источника, так и производитель не хочет зависеть от одного транзитёра или же от одного пути.

Минск кандидат исторических наук Ильхам Алиев покинул в звании почетного профессора БГУ. Главная мысль и идея, которую хотел донести в своей лекции для белорусских и азербайджанских студентов президент Ильхам Алиев: стратегия стран — партнерство во всех сферах, а не конкуренция. Место для соперничества — разве что спортивные арены. И то, как посмотреть…

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