Валерий Цепкало: Высокотехнологичные компании выискивают патенты, полезные модели, изобретения

Разговор о высоком из области экономики – с директором администрации Парка высоких технологий Беларуси Валерием Цепкало.

- Одно из самых заметных экономических событий недели – это Минский экономический форум. Разделяете ли Вы оптимизм большинства его участников о том, как будет в дальнейшем развиваться ситуация с инвестициями?

- Сегодня правительство и белорусское государство в целом движется в направлении облегчения приема иностранных инвестиций. Я считаю, что сегодня нет проблемы с иностранными инвестициями. По крайней мере, в Парке высоких технологий мы не чувствуем такой проблемы. Мы чувствуем проблему, которая заключается во всей цепочке способности той или иной организации провести эти инвестиции и, в конечном счете, довести их до точки вложения. Поэтому в конечном итоге потенциал иностранных инвестиций лежит как раз в области упрощения административных процедур, которые у нас есть, и в этом направлении наша страна движется. Но, конечно, то, что мы заявили в отношении того, что мы хотим войти в тридцатку стран с наиболее благоприятным ведением бизнеса – как раз это все и включает. Это регистрация предприятий, порядок выделения земли, получение разрешения на проведение строительных работ, на проведение проектирования, и так далее. Весь этот комплекс разрешений должен сжиматься моментально. И, второе: всегда должен быть субъект хозяйствования, который не просто скажет: приходите, вкладывайте деньги, а который возьмет своего партнера-инвестора за ручку и проведет через все эти бюрократические процедуры, необходимые для того, чтобы проект реализовался.

- Если говорить конкретно об инвестициях в высокие технологии: что сейчас интересно внешнему инвестору?

- Инвестиции в высокие технологии для инвестора всегда интересны. Хотя они являются достаточно рискованными – потому что вложения в человеческие мозги, вложения в интеллект, связаны с определенным риском. То есть, если вы, условно говоря, построите парикмахерскую в районе, где этой парикмахерской нет, или откроете ресторан в районе, где его нет – то у вас на самом деле риск минимальный. Вы вложили в недвижимость, и, в крайнем случае, если у вас не получился ресторан или парикмахерский бизнес, вы можете это продать. И совершенно другое вложение, скажем, в интеллект, вложение в некую программу или в некий проект, будущее которого не совсем понятно. Но вместе с тем, это вложение, если, конечно, этот проект выстреливает, многократно окупается и для тех, кто является участником этого проекта, и для тех, кто подставил финансовое плечо, для тех, кто вложил инвестиции.

- В Беларуси достаточно мозгов, чтобы в них инвестировать?

- В принципе, мозгов у нас достаточно. У нас очень важно выстроить систему, при которой эти мозги учились и образовывались в том направлении, которое сегодня необходимо на внешних рынках.

- На неделе в ЕС все дружно возносили руки к небу и говорили о том, что: ура, рецессия побеждена и кризис, что называется, позади. Если на фоне этого комментировать ситуацию с Беларусью, как вам кажется, на каком этапе мы сейчас, и что нам необходимо делать для того, чтобы достаточно оперативно в посткризисный период вернуться к докризисным показателям?

- В связи с тем, что 50% нашего рынка лежит в Российской Федерации, мы, естественно, начнем расти сразу после того, как начнется рост в Российской Федерации. Рост в ней начнется сразу же после того, как начнется рост на сырье: на нефть, на газ, на металлы. Экономика не может развиваться просто, исходя из каких-то наших пожеланий, есть какие-то определенные объективные законы.

Те предприятия, которые работают на американском, на западноевропейском, на китайском рынке, тоже скоро почувствуют облегчение, если уже не почувствовали. Если предприятия ориентируются на Россию, на СНГ, на страны с менее эффективными антикризисными моделями, то, конечно, им придется немного подождать. Хотя и рост может оказаться потом гораздо более бурным. Если мы представим, что нефть, скажем, с 70$ станет вдруг стоить 100$, то это конечно, фактически, рост в полтора раза, который сразу же испытают те предприятия, для которых эти рынки являются доминирующими.

- Возвращаясь к высоким технологиям вновь: зрителям программы «Неделя» мы задаем интерактивный вопрос. Мы спросили: для развития высоких технологий необходимы – ум, деньги или разведка? Как бы вы ответили?

- Я считаю, что без этих трех составляющих вряд ли вообще возможно развивать высокие технологии.

- А как можно их ранжировать в таком случае?

- Ну, конечно, это прежде всего, интеллект. Финансовые средства – на втором месте. И, наконец, то, о чем мы с вами сказали: разведка, конечно, в более расширенном смысле, а не разведка, как мы понимаем ее со времен Штирлица. На самом деле это то, чем сейчас занимаются многие высокотехнологичные компании: они выискивают патенты, выискивают полезные модели, выискивают изобретения.