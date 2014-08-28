Фермер из Мостовского района поставляет сельхозпродукцию в Калининградскую область

Новости Беларуси. Увеличить поставки в Россию овощей готовы не только белорусские крупные государственные производители, но и частные хозяйства.

Так, например, в Гродненской области местный фермер уже отгружает свою продукцию в Калининградскую область и рассматривает за день сразу по нескольку новых предложений о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну Россия рассматривает в качестве одного из основных альтернативных поставщиков продуктов питания, которые попали под ответные российские санкции в отношении Евросоюза.

Генрих Мысливец, фермер:

Лук назрел, уже можно было его убирать сегодня. Но, конечно, такая погода не позволяет. Но есть заявки на картофель. Тоже комбайн на поле стоит, пытаемся что-то сделать. Но работы сейчас приостановлены.

Затянувшиеся дожди для фермера Генриха Мысливца стали серьёзной проблемой. Самое время убирать овощи, а техника даже подъехать к полю не может. Поэтому использовать старается любую погожую минуту. Урожай вырастили неплохой, есть и рынки сбыта. Кроме традиционных белорусских торговых сетей, в разы увеличились заказы из России.

Генрих Мысливец:

Мы на экспорт поставляли в Россию каждый год. Особенно картофель, морковь, свёклу, капусту. В этом году у нас неплохо получается с капустой. Она выдержала засуху. Надеемся, что и урожай поздних сортов будет хорошим. Поэтому мы готовы поставлять на российский рынок приличное количество.

Не упустить свой шанс в связи с запретом поставок европейских овощей на российский рынок сегодня стараются все отечественные сельхозпроизводители. Белорусская продукция ничем не уступает импортным аналогам, а по вкусовым качествам даже превосходит их.

Генрих Мысливец, изучив запросы россиян, готов предложить большой выбор сортов, к примеру, того же картофеля.

Генрих Мысливец:

Голландские - это ультроранняя «Ревьера». А белорусские вот - «Бриз», очень вкусная, вкусовые качества - 5 баллов. Есть товарность, урожайность.

Ещё одно обязательное условие экспорта — товарный вид продуктов. Овощи должны быть расфасованы и готовы к продаже, что называется, с колёс.

Генрих Мысливец:

Мы вот на сегодняшний день уже можем овощи мыть, фасовать в определённую тару от килограмма и больше. И вот так политизировать, чтобы она была транспортабельна, и чтоб поступала в гипермаркеты вот в таком виде.

Юрий Карнелович, СТВ:

Отгрузка овощей в Российскую Федерацию в фермерском хозяйстве уже началась. К примеру, вот эта фура, загруженная 20 тоннами лука, уже сегодня отправится в Калининградскую область.

И самое главное, поддержать россиян, говорит Генрих Мысливец, мы должны не в ущерб внутреннему рынку. Только полностью обеспечив себя, излишки можно экспортировать. Иначе к нам придут европейские производители. А их сегодня потеснить будет совсем непросто.