Экспорт белорусских тракторов в Словакию растет

В Словакию будет отправлено больше белорусских тракторов. Еще два года назад на рынке этой страны не было ни одного трактора Минского тракторного завода. Сейчас ситуация изменилась.За пять месяцев этого года в Словакию поставлено белорусских тракторов на 1 млн. 200 тысяч долларов. Ожидается, что в конце этого года объем экспорта продукции МТЗ достигнет 2,5 - 3 млн. долларов. А 18 - 23 августа в словацком городе Нитра пройдет 33-я Международная выставка "Агрокомплекс".