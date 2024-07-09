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ЕФСР улучшил прогноз экономического развития Беларуси на 2024 год

09 июля 2024 13:34
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Рост внутреннего спроса и ускорение экономической активности в отраслях, ориентированных на экспорт. На основании этого Евразийский фонд стабилизации и развития улучшил прогноз экономического развития Беларуси на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕФСР улучшил прогноз экономического развития Беларуси на 2024 год-1

Так, оценка ожидаемого прироста реального ВВП увеличена на 1,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. Таким образом, запланированный правительством темп роста экономики в 3,8 % вполне реален. Евразийский фонд стабилизации и развития объясняет сохранение относительно высокой экономической активности в Беларуси продолжением процесса адаптации экономики к изменившимся условиям. Выстраиваются новые каналы транспортной и финансовой логистики, производственные связи, реализуются значимые инвестиционные проекты.

# Государственная политика # Экономика

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