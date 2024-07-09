ЕФСР улучшил прогноз экономического развития Беларуси на 2024 год

Рост внутреннего спроса и ускорение экономической активности в отраслях, ориентированных на экспорт. На основании этого Евразийский фонд стабилизации и развития улучшил прогноз экономического развития Беларуси на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.