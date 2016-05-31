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Цены на газ в Беларуси снижены для некоторых предприятий

31 мая 2016 13:31
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Новости Беларуси. Министерство экономики Беларуси снизило цены на голубое топливо. Почти на 16% дешевле покупать газ будут предприятия, потребляющие не менее полутысячи миллионов кубометров в год, что может существенно отразится на себестоимости продукции. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе указывается и точная сумма за тысячу кубометров. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц она теперь составляет немногим более трех миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области энергетики

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