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Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в Астане 31 мая

31 мая 2016 07:32
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Новости Беларуси. Начнем выпуск с главного политического события вторника. В  Астане проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. Переговоры глав государств пройдут в узком и расширенном составах. Для участия в них накануне в столицу Казахстана прибыл Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на заседании стороны обсудят основные ориентиры макроэкономической политики государств-участников союза на ближайшие годы, а также международную деятельность.

В числе важных для Беларуси вопросов – формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Есть и много других сфер для обсуждения.

Не решенными остаются вопросы о создании единых рынков услуг, лекарственных средств и медицинских изделий, что могло бы дать дополнительный импульс экономикам стран объединения. 

Кроме этого, в повестке дня Высшего Евразийского экономического совета вопросы углубления отношений ЕАЭС с третьими странами и международными объединениями. Евразийский экономический союз расширяет сотрудничество с другими государствами.

Одно из подтверждений: сегодня на Национальном правовом интернет-портале был опубликован закон о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, подписанный Александром Лукашенко. Ранее документ был ратифицирован обеими палатами парламента. Закон предусматривает обнуление таможенных пошлин примерно на 60% наименований товаров.

# Экономика # Евразийский союз

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