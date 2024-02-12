Бизнес-форум «Беларусь – Нигерия: прямой диалог» пройдёт в Минске

Александр Лукашенко в минувшем году посетил Зимбабве и Экваториальную Гвинею, Кению, а на полях климатического саммита в Дубае провел переговоры с лидерами еще ряда государств. Договоренности достигнуты – их надо реализовать. Это поручение Президента.

Одним из шагов по его выполнению станет бизнес-форум «Беларусь – Нигерия: прямой диалог», который организует Национальный центр маркетинга. Наши компании смогут представить деловым кругам федеративной республики свои возможности и предложения по сотрудничеству, а также детальнее ознакомиться со спектром интересов нигерийской стороны в Беларуси. После презентационной части пройдут переговоры. За более чем 30-летний период белорусско-нигерийского взаимодействия странами создан крепкий фундамент для всестороннего взаимовыгодного партнерства. Эта основа призвана вывести сотрудничество в социальной сфере и экономике на качественно новый уровень.