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Бизнес-форум «Беларусь – Нигерия: прямой диалог» пройдёт в Минске

12 февраля 2024 06:29
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Особое значение для сбалансированной внешней политики Беларуси имеет укрепление отношений со странами дальней дуги. Африканскому континенту повышенное внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес-форум «Беларусь – Нигерия: прямой диалог» пройдёт в Минске-1

 

Александр Лукашенко в минувшем году посетил Зимбабве и Экваториальную Гвинею, Кению, а на полях климатического саммита в Дубае провел переговоры с лидерами еще ряда государств. Договоренности достигнуты – их надо реализовать. Это поручение Президента.

Бизнес-форум «Беларусь – Нигерия: прямой диалог» пройдёт в Минске-4

Одним из шагов по его выполнению станет бизнес-форум «Беларусь – Нигерия: прямой диалог», который организует Национальный центр маркетинга. Наши компании смогут представить деловым кругам федеративной республики свои возможности и предложения по сотрудничеству, а также детальнее ознакомиться со спектром интересов нигерийской стороны в Беларуси. После презентационной части пройдут переговоры. За более чем 30-летний период белорусско-нигерийского взаимодействия странами создан крепкий фундамент для всестороннего взаимовыгодного партнерства. Эта основа призвана вывести сотрудничество в социальной сфере и экономике на качественно новый уровень.

# Международное сотрудничество # Экономика

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