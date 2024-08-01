Белорусский экспорт в первом полугодии вырос более чем на 4%

По сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года продукции отгружено больше на 800 миллионов долларов. В процентном соотношении это плюс 4,2 пункта. Основной драйвер роста – продовольственные товары. Их экспорт вырос на 13,2 %. В основном за счет поставок молока и продуктов из него, а также мяса.