Прямой эфир

Белорусский экспорт в первом полугодии вырос более чем на 4%

01 августа 2024 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство экономики назвало темп роста экспорта белорусских товаров за полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский экспорт в первом полугодии вырос более чем на 4%-1

По сравнению с первыми 6 месяцами 2023 года продукции отгружено больше на 800 миллионов долларов. В процентном соотношении это плюс 4,2 пункта. Основной драйвер роста – продовольственные товары. Их экспорт вырос на 13,2 %. В основном за счет поставок молока и продуктов из него, а также мяса.

# Экспорт # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
На заседании Совета Министров обсудили прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2025-й
31 июля 2024 18:18

На заседании Совета Министров обсудили прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2025-й

Проект презентовали более чем в 80 странах мира! Какие возможности откроет новый МФКЦ «Минск-Мир»?
30 июля 2024 17:42

Проект презентовали более чем в 80 странах мира! Какие возможности откроет новый МФКЦ «Минск-Мир»?

Делегация БСЖ принимает участие в Форуме женщин Африки в Зимбабве
26 июля 2024 10:54

Делегация БСЖ принимает участие в Форуме женщин Африки в Зимбабве