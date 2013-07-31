Белорусская железная дорога приобретет у Китая 18 электровозов

Новости Беларуси. Китайские электровозы для белорусской железной дороги. Уже в следующем году начнутся поставки односекционных грузовых локомотивов из КНР.

Всего по контракту, который был заключен в июле этого года с восточными партнерами, белорусская сторона приобретет 18 электровозов. Это часть программы обновления грузового подвижного состава, который будет курсировать по нашей стальной магистрали.

Уже в сентябре завершатся работы по электрификации железной дороги Бобруйск-Жлобин. На очереди – участки Жлобин–Гомель и Гомель–Калинковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Электрическая тяга – это, во-первых, современный и надежный подвижной состав. Во-вторых, это экологичность, это экономика, это возможность развиваться и, действительно, выходить на совершенно новый уровень. Те контракты, которые мы заключили с китайскими нашими партнерами, это был выбор не случайный, это, действительно, соотношение цена–качество. И сейчас работают наши специалисты по согласованию технических условий, непосредственно которые должны соответствовать требованиям по практической эксплуатации на белорусской железной дороге. И в течение 24 месяцев будет произведена поставка этой партии. В дальнейшем мы теперь работаем также по приобретению и обновлению пассажирского моторвагонного подвижного состава.