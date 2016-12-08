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Беларусь внесла авансовый платеж за российский газ

08 декабря 2016 14:06
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Новости Беларуси. Беларусь осуществила авансовый платеж России за природный газ.

Об этом 8 декабря сообщили в Совете Министров.

В октябре 2016 года на уровне правительств Беларуси и России были достигнуты принципиальные договоренности и определены конкретные механизмы по решению проблемных вопросов в нефтегазовой сфере.

Беларусь рассчитывает на скорейшее восстановление объемов поставок нефти из России в Беларусь,

что определено действующими межправительственными соглашениями. Одновременно ожидается, что российские партнеры начнут практическую реализацию октябрьских договоренностей, включая вопросы условий поставки в Беларусь голубого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Россия

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