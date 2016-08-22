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Несвижский район второй год лидирует по продуктивности дойного стада

22 августа 2016 15:05
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Новости Беларуси. Несвижский район по продуктивности дойного стада находится на первом месте в стране, опережая Гродненский и Дзержинский районы. К слову, в прошлом году Несвижщина также была лучшей. Молочная животноводство – «конёк» района.

Отрасль развивается благодаря разумному сочетанию интенсивного и экстенсивного методов. Высокая плотность скота и увеличение объёма поголовья дополняется технологическим перевооружением и правильным кормопроизводством. «Слагаемые успеха» сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Сельское хозяйство

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