Несвижский район второй год лидирует по продуктивности дойного стада

Новости Беларуси. Несвижский район по продуктивности дойного стада находится на первом месте в стране, опережая Гродненский и Дзержинский районы. К слову, в прошлом году Несвижщина также была лучшей. Молочная животноводство – «конёк» района.

Отрасль развивается благодаря разумному сочетанию интенсивного и экстенсивного методов. Высокая плотность скота и увеличение объёма поголовья дополняется технологическим перевооружением и правильным кормопроизводством. «Слагаемые успеха» сообщили в программе «Минщина» на СТВ.