Беларусь и Словакия обсуждают перспективы взаимодействия

Сегодня в Минске пройдет очередное заседание совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отметим, в прошлом году товарооборот между государствами увеличился почти вдвое по сравнению с 2005. А за 9 месяцев текущего года возрос на 22% и превысил 117 миллионов долларов. В итоге, Словакия поднялась с 21 на 18 место среди всех стран - торговых партнеров Беларуси.

И сегодня же в Минске для белорусских и словацких бизнесменов будет организован экономический форум. Предприниматели намерены озвучить предложения по развитию межбанковского сотрудничества, связей в области метрологии, машиностроении и туризме.

