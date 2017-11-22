Азиатские инвесторы готовы финансировать белорусские проекты в сфере искусственного интеллекта

Новости Беларуси. Переговоры с крупными инвесторами и владельцами ведущих ИТ-компаний Азиатско-Тихоокеанского региона прошли сегодня в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Переговоры с крупными инвесторами и владельцами ведущих ИТ-компаний Азиатско-Тихоокеанского региона прошли сегодня в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С иностранными гостями встретился директор ПВТ Всеволод Янчевский. Представители мировой бизнес-элиты особо отметили стремление Беларуси развивать цифровую экономику и то внимание, которое уделяет отечественной ИТ-сфере Президент Александр Лукашенко.
Азиатские инвесторы также выразили готовность финансировать перспективные белорусские проекты в сфере искусственного интеллекта, больших данных, машинного зрения.
По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились об открытии в Парке высоких технологий центров разработки мировых компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, игровой индустрии. Также достигнуты договоренности о продвижении белорусских технологических старт-апов на быстрорастущих азиатских рынках.