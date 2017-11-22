Азиатские инвесторы готовы финансировать белорусские проекты в сфере искусственного интеллекта

Новости Беларуси. Переговоры с крупными инвесторами и владельцами ведущих ИТ-компаний Азиатско-Тихоокеанского региона прошли сегодня в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С иностранными гостями встретился директор ПВТ Всеволод Янчевский. Представители мировой бизнес-элиты особо отметили стремление Беларуси развивать цифровую экономику и то внимание, которое уделяет отечественной ИТ-сфере Президент Александр Лукашенко.

Азиатские инвесторы также выразили готовность финансировать перспективные белорусские проекты в сфере искусственного интеллекта, больших данных, машинного зрения.