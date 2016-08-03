Андрей Кобяков 3 августа посещает предприятия Брестской области

Новости Беларуси. Развитие экспорта, освоение новых видов продукции и создание дополнительных рабочих мест. Премьер-министр 3 августа с рабочей поездкой в Брестской области. В программе – посещение нескольких предприятий. Среди них – молочный завод, станкостроительный, а также частный завод по производству мебели.

Кстати, это деревообрабатывающее предприятие по-настоящему успешное. Большинство своей продукции оно поставляет на экспорт – около 90%. В первую очередь реализует в страны Европы: Германию, Францию, Австрию, Данию, а также США и страны СНГ. Кроме того, за 2015 год здесь были созданы новые рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антонина Белоусова, директор предприятия по производству мебели:

У нас объемы увеличились. Если сравнивать полугодия 2016 и 2015 годов, рост составил на 180%. Численность на 1 июля 2016 года была у нас 742 человека, а на 1 июля 2015 года – 468. Получается, на 274 человека численность увеличили. Мы занимаемся, чтобы предприятие работало без простоев, ищем заказы, новых покупателей.

Расширение рынков сбыта, диверсификация и создание дополнительных рабочих мест на новых и расширяющихся производствах. Такие задачи сегодня стоят перед предприятиями. В настоящее время ситуация со сбытом и с поиском партнеров достаточно непростая. Тем не менее работа идет над оптимизацией производств, сокращением издержек. Поставлены уже и задачи социально-экономического развития Беларуси на 2017 год. Так, сохраняется система ключевых показателей эффективности для Министерств, концернов и предприятий.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В следующем году эти 1,5% прироста валового внутреннего продукта должны быть обеспечены из двух основных частей. Первая половина – это предприятия традиционной экономики. И мы сейчас взвешенно проводили оценку по 68 товарным балансам продукции, выпускаемой вот такими нашими традиционными предприятиями. Оцениваем, что это возможно на следующий год. А вторую половину прироста ВВП должны дать предприятия так называемой новой экономики, которые активно создают новые рабочие места.