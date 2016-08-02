Новости экономики за 02.08.2016

Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси изъял из обращения около 70% купюр старого образца. О том, как идёт этот процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из оборота

В основном из обращения изъяты банкноты крупных номиналов – 50, 100 и 200 тысяч рублей. До появления новых в стране ходило 600 миллионов купюр старого образца. Заменить их полностью Нацбанк рассчитывает до октября. Но до конца 2016 года параллельно в обращении будут денежные знаки образцов 2000 и 2009 годов.

Бюджетный плюс

Бюджет Беларуси по итогам полугода порадовал профицитом. Доходы в неденоминированных рублях составили 82 триллиона, расходы – 75,5 триллионов. Разница – 1,5% ВВП. Почти половина доходной части – налог на добавленную стоимость. Также традиционно госкопилку пополнили акцизы, налоги на прибыль и внешнеэкономическую деятельность.

Всегда онлайн

В Беларуси запустят поезда с бесплатным Wi-Fi. Пока в планах одного из мобильных операторов два новых состава межрегиональных линий бизнес-класса. Они будут курсировать по маршруту «Минск–Гомель». Пассажиры смогут пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всего пути. Для подключения нужно пройти регистрацию. Напоминаем, юридически возможность раздавать Wi-Fi в общественном транспорте появилась в апреле 2016 года. И это пока первая инициатива железнодорожников и мобильных операторов.

Элементарная партия

В Новой Зеландии выпустили памятные монеты с героями британского сериала «Шерлок». Набор состоит из двух монет, каждая номиналом по два доллара. На одной изображен актер, играющий роль сыщика Шерлока Холмса, на второй – персонаж доктора Джона Ватсона. На лицевой стороне обеих монет изображен Лондон, на обратной – портрет королевы Елизаветы II. Монеты выпустили тиражом 5000 экземпляров. Стоимость одного набора в специальной сувенирной упаковке – 120 долларов.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Российский рубль на фоне снижения мировых цен на нефть снова сдал позиции. А вот доллар и евро подорожали. Американская валюта – на 117 пунктов, европейская – на 182.