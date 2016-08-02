Система безналичных жилищных субсидий должна быть внедрена в Беларуси с 1 октября

Новости Беларуси. С 1 октября в Беларуси должна быть внедрена система безналичных жилищных субсидий. Программу социально-экономического развития страны на следующий год рассмотрели 2 августа в правительстве.

Она, в частности, предусматривает снижение параметров инфляции до однозначных.

Прогноз – не более 9%.

Рост ВВП и реальных денежных доходов населения. Особое внимание экспортной политике и привлечению инвестиций. Налоговую базу планируется расширить за счет роста экономики и создания новых предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет Беларуси на будущий год сформирован с учетом стоимости нефти в 35 долларов за баррель.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы должны иметь сбалансированную экономику, позволяющую реализовывать приоритеты развития на текущую пятилетку, закрепленную в основных положениях пятилетней программы. Которые чуть более месяца назад были одобрены на Всебелорусском собрании. Главный приоритет – сбалансированность платежного баланса и бюджета, снижение инфляции. На это должны быть настроены все инструменты экономической политики.