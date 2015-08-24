Аграрии Гродненской области завершили уборку зерновых, намолотив 1 млн 700 тысяч тонн зерна

Новости Беларуси. 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. И это при средней урожайности 51 центнер с гектара. 24 августа аграрии Принеманья завершили уборку зерновых. Несмотря на засуху, результаты оказались не на много ниже прошлогодних. Традиционно рекорды ставят хозяйства Гродненского района. Здесь намолачивали больше 90 центнеров с гектара.

Заведующая складом Елена Виноградова эстафету уборочной перехватила у комбайнеров. Все зерно с полей доставили именно на ее участок. Теперь главная задача – отсортировать новый урожай и подготовить его к посеву. Работа, признается женщина, несложная, ведь пшеница, третикалий и ячмень в 2015 году как на подбор.

Елена Виноградова, заведующая центральным складом сельхозпредприятия «Свислочь»:

Качество зерна у нас в этом году очень хорошее. С поля оно шло почти сухое, отсортировалось. Вот это семена на посев, это озимая пшеница.

В 2015 году уборка зерновых в хозяйстве хоть и затянулась на неделю, но завершилась в оптимальные сроки. Аграрии говорят: обошлось без потерь, ни техника, ни люди не подвели.

Сергей Добриян свой комбайн на мехдвор пригнал последним. Позади – 10 часов переезда: механизатор помогал с уборкой хлеба северным районам. Нагрузки, конечно, серьезные, но отказать просто не мог. Даже семья согласилась потерпеть отсутствие хозяина дома еще несколько дней.

В итоге, говорят в хозяйстве, и другим помогли, и сами с хлебом остались. Урожайность одна из самых высоких в республике: здесь намолотили 91 центнер с гектара. Не помешала ни засуха, ни проливные дожди.

Сергей Савчик, главный агроном сельхозпредприятия «Свислочь»:

Намолотили 8379 тонн зерновых культур и зернобобовых. Это на 12 тонн меньше, чем в прошлом году. Для таких погодных условий, которые были в этом году, я считаю, это достойный результат.

Уборка в хозяйстве завершена, все комбайны на приколе. Однако времени у механизаторов на отдых не прибавилось. Впереди очередной этап – вспашка полей под посев озимых культур.

В таком ритме механизатор Юрий Шашура работает уже 30 лет. Отдыхать, признается, будет на пенсии. Ведь если не вовремя провести на полях хоть один технологический процесс, весь будущий урожай окажется под угрозой.

Юрий Шашура, механизатор сельхозпредприятия «Свислочь»:

Вчера закончил молотить, сразу же утром пересел на плуг и начали пахать. Опять подготовка к новому урожаю. Потом отцеплю плуг, начну сеять. Все это мое. Посеем, вырастим, уберем. Круговое движение.

На сегодняшних день все хозяйства Гродненской области уже завершили уборку зерновых. Традиционно в регионе самая высокая урожайность в республики: свыше 50 центнеров с гектара. Да и вклад в общий «каравай» оказался весомым: аграрии собрали 1 миллион 700 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.