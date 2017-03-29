8 белорусских брендов участвуют в китайской продовольственной выставке Expo Fine Food

Новости Беларуси. Белорусские продукты в Шанхае. Наша страна впервые принимает участие в международной продовольственной выставке Expo Fine Food в Китае. Всего Беларусь представляют около десятка ведущих предприятий:

удивляют китайских гурманов нашим шоколадом, печеньем, зефиром и квасом.

Ожидается, что форум посетят не менее 100 тысяч человек, они познакомятся с продукцией десятков стран. Участие в выставке – это возможность для отечественного производителя найти новые рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.