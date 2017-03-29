Прямой эфир

8 белорусских брендов участвуют в китайской продовольственной выставке Expo Fine Food

29 марта 2017 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские продукты в Шанхае. Наша страна впервые принимает участие в международной продовольственной выставке Expo Fine Food в Китае. Всего Беларусь представляют около десятка ведущих предприятий:

удивляют китайских гурманов нашим шоколадом, печеньем, зефиром и квасом.

Ожидается, что форум посетят не менее 100 тысяч человек, они познакомятся с продукцией десятков стран. Участие в выставке – это возможность для отечественного производителя найти новые рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничеством с белорусскими брендами уже заинтересовались несколько иностранных компаний.

8 белорусских брендов участвуют в китайской продовольственной выставке Expo Fine Food-1

# Экономика # Беларусь-Китай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Рабочие группы трех министерств посетят регионы для разработки стратегий развития
29 марта 2017 06:42

Рабочие группы трех министерств посетят регионы для разработки стратегий развития

Новости экономики на 28.03.2017
28 марта 2017 16:35

Новости экономики на 28.03.2017

Беларусь и Всемирный банк начали реализацию 7 проектов на общую сумму 650 миллионов долларов
28 марта 2017 16:30

Беларусь и Всемирный банк начали реализацию 7 проектов на общую сумму 650 миллионов долларов