Новости экономики на 28.03.2017

Новости Беларуси. Впервые в Минске проведут конкурс на выбор подрядчика коммунальных услуг.
Не только ЖЭУ, но и профильные фирмы смогут побороться за право обслуживать один из районов столицы.
Кроме выполнения всех технических требований, конкурентным преимуществом будет цена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конечно, покажет время. Но судите сами, если управления готовы работать в будние дни,
то частник готов решить бытовые проблемы и в выходные, и в поздние часы.
КОММУНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
С учетом того, что цена – определяющий фактор, то скорее всего подрядчики сохранят семейный бюджет. Речь идет о том, что сервисная компания должна подстроиться под потребности жильцов.
В том числе и при необходимости – предоставить рассрочку на сантехнические услуги,
а также уборку и ремонт. Контроль со стороны ЖКХ будет самым строгим независимо от формы собственности компании, которая выиграет конкурс.
УРАЛЬСКИЕ ТУРИСТЫ
Туристический поток может увеличиться за счет гостей из Екатеринбурга. Дорожная карта между Беларусью и Уралом подписана накануне в столице Свердловской области. В ней представлены не просто возможности нашей страны, но и актуальные направления:
это агроусадьбы, спортивный отдых и даже промышленный туризм.
Ключевой вопрос – это необходимость прямого рейса между Минском и Екатеринбургом.
БЕРЁЗОВЫЙ СОК
В этом году березового сока соберут меньше, чем в прошлом. В Белгоспищепроме не планируют превышать планку в 13 тысяч тонн. И этого хватит, чтобы закрыть не только потребности внутреннего рынка, но и отправить на экспорт. В Брестской области сбор сока уже заканчивают,
в самом северном регионе – Витебской области – приступили к подсочке.
Самые дешевые билеты в этом году можно купить на 6 июня.
Известный агрегатор авиарейсов проанализировал миллионы предложений по всему миру.
И выяснилось, что в сентябре стоимость путешествий снижается в среднем на 7 %, самые дорогие путешествия в декабре, а дешевые в мае и ноябре.
При этом сэкономить почти на 80% на европейских и азиатских рейсах можно,
если вы бронируете билет за 5-6 месяцев. А вот самым дорогим днем в 2017 станет 9 июля – если поездка в это время обязательна, то лучше перенести ее на самое начало месяц.
И о торгах на валютно-фондовой бирже. Курс евро на завтра – 2,3 доллар – 1,87. В обмен на сотню российских рублей дают – 3,29 Таким были деловые новости вторника.